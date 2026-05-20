Van egy ország, ahol ingyenes ChatGPT-előfizetést adnak az állampolgároknak

Szokatlan megállapodást kötött Máltával az OpenAI. A cég és a máltai kormány abban állapodtak meg, hogy minden máltai állampolgárnak egy évig ingyen járhat a ChatGPT Plus előfizetés, amely egyébként havi 23 euróba kerül – írta meg a HWSW.

Ilyen megállapodást még sohasem kötöttek a történelem során, így „joggal büszke rá” a helyi gazdasági miniszter, Silvio Schembi. Ugyanakkor mint a cikk emlékeztet, Máltának jelenleg nagyjából 550 ezer állampolgára van, akik életkoruk alapján amúgy sem használhatják mindannyian a ChatGPT-t.

Az ingyenes előfizetés megkapásához ráadásul el kell végezniük a Máltai Egyetem mesterségesintelligencia-fókuszú online gyorstalpaló kurzusát, amely az alapfokú ismeretek mellett megkísérli megtanítani a felelős AI-használat alapjait is. Ezen felül aktív eID fiókkal is rendelkezniük kell – olvasható a cikkben.