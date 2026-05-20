2026. május 20. szerda
A ChatGPT interfésze.
Nyitókép: Unsplash.com

Van egy ország, ahol ingyenes ChatGPT-előfizetést adnak az állampolgároknak

Ehhez mindössze egy online gyorstalpaló kurzust kell elvégezniük.

Szokatlan megállapodást kötött Máltával az OpenAI. A cég és a máltai kormány abban állapodtak meg, hogy minden máltai állampolgárnak egy évig ingyen járhat a ChatGPT Plus előfizetés, amely egyébként havi 23 euróba kerül – írta meg a HWSW.

Ilyen megállapodást még sohasem kötöttek a történelem során, így „joggal büszke rá” a helyi gazdasági miniszter, Silvio Schembi. Ugyanakkor mint a cikk emlékeztet, Máltának jelenleg nagyjából 550 ezer állampolgára van, akik életkoruk alapján amúgy sem használhatják mindannyian a ChatGPT-t.

Az ingyenes előfizetés megkapásához ráadásul el kell végezniük a Máltai Egyetem mesterségesintelligencia-fókuszú online gyorstalpaló kurzusát, amely az alapfokú ismeretek mellett megkísérli megtanítani a felelős AI-használat alapjait is. Ezen felül aktív eID fiókkal is rendelkezniük kell – olvasható a cikkben.

Kutatás: minden ötödik magyar szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
Egyre gyakrabban hallani arról, hogy az emberek milyen mély érzelmi kapcsolatot képesek kialakítani a mesterséges intelligenciával. A Randivonal társkereső oldal arra volt kíváncsi, hogy ez a tendencia mennyire érvényesül Magyarországon, ezért Dr. Rövid Irén szociológussal, a Szinglitérkép alapítójával közösen végzett kutatást a párkeresők AI-használatáról, amiből sokkoló adatokra derült fény.
Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.
 

Ez lehet a következő nagy robbanás a tőzsdén – Olcsó részvények, magas osztalékok és elszálló profit

Miközben a piac nagy része továbbra is a leglátványosabb sztorikat üldözi, a háttérben egy sokkal kézzelfoghatóbb és nagyon izgalmas befektetési lehetőség állt össze. Ugrásszerűen javuló profitkilátások, tartósan kedvező működési környezet, magas osztalékhozamok, és közben a részvények árazása úgy beesett, hogy csak nézünk. Ez egy nagyon ritka kombináció, és még időben vagyunk: az elmúlt években háttérbe szorított szektor hirtelen újra az egyik legizgalmasabb tőzsdei tereppé válhat.

Mindenki az erős forintnak örül, miközben a háttérben kegyetlen árat fizetnek érte a magyar vállalatok

Kisebb ingadozásokkal, de kitart a forint hónapok óta tartó látványos erősödése.

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

