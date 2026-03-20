Infostart.hu
2026. március 20. péntek
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Pokolgép robbant Rómában – halottak

Infostart / MTI

Róma külvárosában ketten meghalt egy robbanásban pénteken, a hatóságok szerint egy anarchista csoport tagjai voltak, akik pokolgépet gyártottak merényletre készülve.

A robbanás egy parkban történt, ahol egy egyébként üresen álló épület összedőlt. A romok között egy nő és egy férfi holttestét találták meg, akiket tetoválásaikról azonosítottak. Egyikük Sara Ardizzone, aki az úgynevezett Cospito olasz anarchista sejt tagjaként volt ismert.

A hatóságok feltételezése szerint a páros csütörtök éjszaka hatolt be az épületbe, ahol pokolgépet gyártott, és az robbant fel.

Az anarchista Alfredo Cospito jelenleg börtönbüntetését tölti. Terrorizmusért ítélték el: 2014-ben kilenc év öt hónapra, mivel lábon lőtte az Ansaldo csoport atomenergiáért felelős menedzserét. Majd további huszonhárom évre ítélték egy csendőrkaszárnyánál felrobbant pokolgép miatt.

Cospito egyik bírósági tárgyalásain Sara Ardizzone az ülésteremben azt kiabálta, hogy az állam ellenségének tartja magát.

A rendőrség nem zárta ki, hogy a robbanásban meghalt két anarchista merényletre készült. Olasz és anarchista csoportok, és más szélsőbaloldali csoportok nagyszabású tüntetést hirdettek meg március 28-ra Rómában. A demonstráció a No Kings jelmondatot kapta, és célja „a királyok és háborúik elleni” tiltakozás. A tüntetés annak folytatása lesz, amelyet január 31-én Torinó városában tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen, és amely csatatérré változtatta az utcákat. Egy rendőrre kalapáccsal támadtak rá a tüntetők.

A torinói tüntetést követően több pokolgép robbant az olaszországi vasútvonalakon, aminek elkövetőiként anarchista csoportok jelentkeztek.

Borvendég Zsuzsa az Arénában: a Mi Hazánk népszavazással kilépne az EU-ból, ha nem a jobboldal nyer a 2029-es EP-választáson

Borvendég Zsuzsa az Arénában: a Mi Hazánk népszavazással kilépne az EU-ból, ha nem a jobboldal nyer a 2029-es EP-választáson
A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a kötelező belpolitikai kérdések mellett gazdasági terveikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni az alkalommal. Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, a párt képviselőjelöltje pártja külpolitikai elképzeléseiről adott tájékoztatást.
 

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Az iráni konfliktus részeként az izraeli légierő újabban az iráni félkatonai szervezet, a Baszidzs utcai ellenőrzőpontjait is támadja. E szervezet tagjai civil ruhában, arctalanul cselekszenek, az irániak pedig a bőrükön érzik a szervezet brutalitását, ezért sokan elégedetlenek. Az iráni rezsim „szemeit és füleit” is igyekszik most Izrael meggyengíteni, de a cél elérése igencsak nehézkes.
 

UK agrees to let US use British bases to strike Iranian sites targeting Strait of Hormuz

UK agrees to let US use British bases to strike Iranian sites targeting Strait of Hormuz

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

