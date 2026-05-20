Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

A két kormányfő a TVP lengyel köztelevízió közvetítése szerint végigsétált a történelmi belvárosban, a Dluga (Hosszú) utcán az őket éltető tömeg előtt a 18. századi Uphagen kereskedőházig, Gdansk ikonikus műemlékéig, amelyben Lech Walesával - a Szolidaritás első elnökével, későbbi államfővel - találkoztak, aki egy eredeti, Szolidaritás feliratú táblával ajándékozta meg a magyar kormányfőt. Ezután mindketten átmentek az Artus-házba, amely egykor a kereskedők találkozóhelye és a társasági élet központja volt, ma pedig a Gdanski Történeti Múzeum székhelye.

Ott Magyar Péter angol és magyar nyelven beszédet mondott a téren összegyűlt tömegnek, amelyben magyar zászlókat is lehetett látni. Őt követően Donald Tusk is beszédet mondott. Azzal kezdte, hogy "ebben a városban ver Európa szíve, mert minden, ami jó Európában, az Gdanskban kezdődött". Most pedig - folytatta - minden, ami jó Európában, az Budapesten kezdődött. Idézte Lech Walesának a kommunista rendszer idején mondott szavait, melyek szerint "agyonverhetnek, de nem tudnak legyőzni". "Ugyanezeket a szavakat hallottuk Magyar Pétertől is a választási kampányban, amikor harcba szállt a korrupt hatalomtól megrontott Magyarország szabadságáért, Európába való visszatéréséért és a lengyel-magyar barátságért. Ez az, ami mindannyiunkat összeköt: soha nem győznek le bennünket. Megölhetnek, de soha le nem győzik az olyan embereket, akik bíznak a jóban, igazságban és a tisztességes politikában" - mondta.

Donald Tusk nagy köszönetet mondott Magyar Péternek, mert "győzelme és látogatása azon a helyen, ahol a Szolidaritás győzött, nagyon fontos jelzés egész Európa és az egész világ számára, hogy az európai tavasz ismét megkezdődött, mint egykor (1848-ban) a népek tavasza Pest-Budán, Magyarországon és Lengyelországban, majd pedig a kommunizmus idején Gdanskban". "Mélyen hisszük, hogy Európa tavasza ilyen emberekkel, mint te, soha nem ér véget" - zárta szavait a lengyel miniszterelnök, aki végezetül nagy tapsot kért a téren összegyűlt tömegtől a magyar kormányfő számára.