ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.48
usd:
309.08
bux:
131460.2
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és lengyel partnere, Donald Tusk a gdanski Artus-udvar elõtt 2026. május 20-án. A magyar kormányfõ elsõ hivatalos látogatásán tartózkodik Lengyelországban.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Adam Warzawa

Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter győzelme és látogatása Gdanskban, abban a városban, ahol a Szolidaritás független szakszervezet győzött (1980 augusztusában), fontos jelzés egész Európa és az egész világ számára, hogy az európai tavasz ismét megkezdődött – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán a lengyel tengermelléki városban, a magyar miniszterelnökkel közösen tett látogatásán elhangzott beszédében.

A két kormányfő a TVP lengyel köztelevízió közvetítése szerint végigsétált a történelmi belvárosban, a Dluga (Hosszú) utcán az őket éltető tömeg előtt a 18. századi Uphagen kereskedőházig, Gdansk ikonikus műemlékéig, amelyben Lech Walesával - a Szolidaritás első elnökével, későbbi államfővel - találkoztak, aki egy eredeti, Szolidaritás feliratú táblával ajándékozta meg a magyar kormányfőt. Ezután mindketten átmentek az Artus-házba, amely egykor a kereskedők találkozóhelye és a társasági élet központja volt, ma pedig a Gdanski Történeti Múzeum székhelye.

Ott Magyar Péter angol és magyar nyelven beszédet mondott a téren összegyűlt tömegnek, amelyben magyar zászlókat is lehetett látni. Őt követően Donald Tusk is beszédet mondott. Azzal kezdte, hogy "ebben a városban ver Európa szíve, mert minden, ami jó Európában, az Gdanskban kezdődött". Most pedig - folytatta - minden, ami jó Európában, az Budapesten kezdődött. Idézte Lech Walesának a kommunista rendszer idején mondott szavait, melyek szerint "agyonverhetnek, de nem tudnak legyőzni". "Ugyanezeket a szavakat hallottuk Magyar Pétertől is a választási kampányban, amikor harcba szállt a korrupt hatalomtól megrontott Magyarország szabadságáért, Európába való visszatéréséért és a lengyel-magyar barátságért. Ez az, ami mindannyiunkat összeköt: soha nem győznek le bennünket. Megölhetnek, de soha le nem győzik az olyan embereket, akik bíznak a jóban, igazságban és a tisztességes politikában" - mondta.

Donald Tusk nagy köszönetet mondott Magyar Péternek, mert "győzelme és látogatása azon a helyen, ahol a Szolidaritás győzött, nagyon fontos jelzés egész Európa és az egész világ számára, hogy az európai tavasz ismét megkezdődött, mint egykor (1848-ban) a népek tavasza Pest-Budán, Magyarországon és Lengyelországban, majd pedig a kommunizmus idején Gdanskban". "Mélyen hisszük, hogy Európa tavasza ilyen emberekkel, mint te, soha nem ér véget" - zárta szavait a lengyel miniszterelnök, aki végezetül nagy tapsot kért a téren összegyűlt tömegtől a magyar kormányfő számára.

Kezdőlap    Belföld    Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

lengyelország

donald tusk

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Magyar Péter Gdanskból üzent

Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj

Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 20:46
Világháborús katonasírokat tártak fel Hollóházán
2026. május 20. 19:57
Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral
×
×