Lassan fellélegezhetnek az autósok Óbudán

A bontási munkák befejezése után a szakemberek az északi híd szerkezetének javításán, és az építési kivitelezési feladatokon dolgoznak – írja közleményében a BKK.

Jelenleg a hídszegélyeknél a szórt szigetelés felhordása és az előregyártott szegélyelemek beépítése történik. Hozzáteszik, hogy az Árpád híd felőli oldalon több támfalszakasz és vasbeton szegély már megépült.

A nyári hónapokban új korrózióvédelmi bevonatok kerülnek a vasbeton szerkezetekre, valamint a hídkorlátok is megújulnak. A következő ütemben fogják kialakítani a hídpálya tervezett geometriáját, majd pedig elkészül az új pályaszerkezet és az aszfaltburkolat.

Emlékeztetnek, hogy a már megújult déli felüljárón a felújítás kezdetekor tapasztalt, a vártnál rosszabb műszaki állapotok kiegészítő munkákat tettek szükségessé. A jelenlegi ütemezés szerint nyár végére lezárulhatnak a főbb hídépítési munkák, és ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró.