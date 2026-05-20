Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A főként ceremoniális célokra használt Belweder elnöki palotában lezajlott találkozón a felek a régió biztonsági kérdéseit és az együttműködés elmélyítésének kérdéseit vitatták meg a Visegrádi Négyek, a Bukaresti Kilencek és a Három Tenger Kezdeményezés keretében.

Marcin Przydacz nagyon pragmatikusnak, tartalminak nevezte a találkozót, amely szavai szerint megerősítette a két ország közötti jó viszonyt. Elmondta, hogy a magyar miniszterelnök kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon. Terítéken volt „Oroszország agresszív politikája” és Európa jövője is. Az elnöki hivatal vezetője szerint Magyar „nem olyan naiv politikailag, mint Donald Tusk, ami az Európai Unión belüli politikát illeti”, különösen a klíma- vagy migrációs politika tekintetében.

A tárgyalásokon érintették az Európai Békekeret (EPF) zárolt forrásainak felszabadítását és a régiós együttműködési formák közül különösen a Három Tenger Kezdeményezést, amely különösen szívügye a lengyel államfőnek.

Karol Nawrocki a magyarországi parlamenti választások után gratulált Magyar Péter győzelméhez, és kiemelte, hogy a magas részvétel erős társadalmi mandátumot adott neki és a Tisza pártnak. Reményének adott hangot, hogy sikerül megőrizni a lengyel-magyar kapcsolatok jó hagyományait.

A magyar miniszterelnök szerdán találkozott Wlodzimierz Czarzastyvel, a szejm és Malgorzata Kidawa-Blonskával, a szenátus elnökével is.