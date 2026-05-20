2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Karol Nawrocki lengyel elnök (j) fogadja Magyar Péter miniszterelnököt az államfõi rezidencián Varsóban 2026. május 20-án. A kormányfõ elsõ hivatalos látogatásán tartózkodik Lengyelországban.
Nyitókép: MTI/PAP/Marcin Obara

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.

A főként ceremoniális célokra használt Belweder elnöki palotában lezajlott találkozón a felek a régió biztonsági kérdéseit és az együttműködés elmélyítésének kérdéseit vitatták meg a Visegrádi Négyek, a Bukaresti Kilencek és a Három Tenger Kezdeményezés keretében.

Marcin Przydacz nagyon pragmatikusnak, tartalminak nevezte a találkozót, amely szavai szerint megerősítette a két ország közötti jó viszonyt. Elmondta, hogy a magyar miniszterelnök kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon. Terítéken volt „Oroszország agresszív politikája” és Európa jövője is. Az elnöki hivatal vezetője szerint Magyar „nem olyan naiv politikailag, mint Donald Tusk, ami az Európai Unión belüli politikát illeti”, különösen a klíma- vagy migrációs politika tekintetében.

A tárgyalásokon érintették az Európai Békekeret (EPF) zárolt forrásainak felszabadítását és a régiós együttműködési formák közül különösen a Három Tenger Kezdeményezést, amely különösen szívügye a lengyel államfőnek.

Karol Nawrocki a magyarországi parlamenti választások után gratulált Magyar Péter győzelméhez, és kiemelte, hogy a magas részvétel erős társadalmi mandátumot adott neki és a Tisza pártnak. Reményének adott hangot, hogy sikerül megőrizni a lengyel-magyar kapcsolatok jó hagyományait.

A magyar miniszterelnök szerdán találkozott Wlodzimierz Czarzastyvel, a szejm és Malgorzata Kidawa-Blonskával, a szenátus elnökével is.

Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
