Magyar Péter miniszterelnök (k, balra) és Donald Tusk lengyel kormányfõ (k, jobbra) a múzeumként mûködõ egykori Uphagen kereskedõháznál, Gdansk történelmi belvárosában 2026. május 20-án. A magyar kormányfõ elsõ hivatalos látogatásán tartózkodik Lengyelországban.
Nyitókép: MTI/PAP/Adam Warzawa

Magyar Péter Gdanskból üzent

ELŐZMÉNYEK

A magyar nép megfogadta II. János Pál pápa tanácsát, hogy ne féljen – mondta a miniszterelnök a lengyelországi Gdanskban, köszönetet mondva ezért.

Magyar Péter lengyelországi látogatása utolsó állomásán kiemelte: megtisztelő és megható volt számára legnagyobb példaképe, II. János Pál pápa szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Hozzátette: nem használt mondatot többször a választási kampány alatt, mint az ő jelmondatát: „Ne féljetek!” Magyar Péter megköszönte a magyar népnek, hogy megfogadta II. János Pál pápa tanácsát.

„Megható, hogy mennyi figyelmet és támogatást kaptunk, a sok százezer, majd’ egymillió külföldön élő magyar állampolgártól. Köszönöm a szeretetet, amit akár itt, akár Varsóban, akár Krakkóban kaptunk tőletek, igyekszünk ezt meghálálni.”

Vigyázzatok magatokra és várunk benneteket mielőbb haza! – mondta a miniszterelnök a Gdanskban élő magyarokhoz szólva. Hozzátette: örül, hogy ők is hozzá tudnak járulni az ezeréves lengyel-magyar barátsághoz. „Vigyázzatok magatokra, és várunk benneteket mielőbb haza!” – mondta nekik.

Magyar Péter az ott lévő lengyelekhez szólva felidézte, hogy kétéves választási kampány után érkezett első hivatalos miniszterelnöki útjára Lengyelországba. Kiemelte: a hosszú kampány során mintegy hétszáz magyarországi települést járt végig, eközben pedig

ígéretet tett arra, hogy választási győzelme után első útja Lengyelországba vezet majd. Szerencsére erre a lengyel félnél is volt fogadókészség

– jegyezte meg.

Magyar Péter emlékeztetett az ezeréves magyar-lengyel közös történelemre, hozzátéve: nagy örömére szolgált, hogy látogatását Krakkóban, Lengyelország és Európa egyik kulturális központjában kezdhette. Különleges helyként beszélt Gdanskról is, felidézve, hogy ebben a városban tört ki a második világháború, innen indult a Szolidaritás mozgalom és a kommunizmus összeomlása. Hozzátette azt is, hogy Gdansk városában született Donald Tusk lengyel miniszterelnök is.

A magyar miniszterelnök köszönetet mondott a lengyelországi látogatásán tapasztalt vendégszeretetért és azért a reményért, hogy jobb európai jövője lehet Lengyelországnak és Magyarországnak. „Éljen a magyar-lengyel barátság!” – hangoztatta a kormányfő.

Magyar Péter gdanski látogatása során találkozott Lech Wałęsa volt államfővel, a Szolidaritás egykori vezetőjével, ennek emlékére kapott egy eredeti, Szolidaritás feliratú táblát, amelyet a mozgalom jelképének tervezője, Jerzy Janiszewski írt alá.

Bauer Bence: összeomlóban a német kormánypártok támogatottsága, válságot hozhat a polgári juttatás rendszere

Akár előre hozott választásokat is eredményezhet Németországban, ha nem módosítják az úgynevezett polgári juttatás (Bürgergeld) rendszerét. A növekvő szociális kiadások ugyanis már szinte fenntarthatatlan módon terhelik meg a német költségvetést. A CDU/CSU–SPD kormánykoalíció támogatottsága soha nem látott mélységben, már csak 34 százalékon áll, miközben az AfD közel a 30 százalékhoz.
Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon"

A kétoldalú, ezen belül a gazdasági kapcsolatokról, Magyarország orosz gáztól való függetlenedésének támogatásáról, a kelet-közép-európai régió biztonságáról és a régiós együttműködési formák elmélyítéséről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök szerdán Karol Nawrocki lengyel elnökkel – tájékoztatta Marcin Przydacz, az államfői hivatal vezetője a Polsat News internetes híroldalt.
 

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi diplomáciai körútjának második napján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyal, miközben Orbán Anita külügyminiszter Radosław Sikorskival egyeztetett. A nap a lengyel-magyar barátság szimbolikus gesztusával, Henryk Sławik és idősebb Antall József varsói szobrának megkoszorúzásával indult, majd a tárgyalásokon szóba került a visegrádi együttműködés megújítása, a régió európai szerepének erősítése, az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése, valamint az uniós források hazahozatalának lengyel példája is. Közben online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések is, amelyek középpontjában a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése áll. A kormányzati lépések legfontosabb szerdai fejleményeit percről percre követjük.

Eddig nem a tervek szerint alakul a focivébé fontos szegmense: hogy jönnek ki ebből a rendezők?

Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.

Russian jets 'dangerously' intercept RAF spy plane over Black Sea

The unarmed Rivet Joint surveillance aircraft was conducting a "routine international flight" during the incidents, the Ministry of Defence says.

