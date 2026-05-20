Magyar Péter Gdanskból üzent

Magyar Péter lengyelországi látogatása utolsó állomásán kiemelte: megtisztelő és megható volt számára legnagyobb példaképe, II. János Pál pápa szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Hozzátette: nem használt mondatot többször a választási kampány alatt, mint az ő jelmondatát: „Ne féljetek!” Magyar Péter megköszönte a magyar népnek, hogy megfogadta II. János Pál pápa tanácsát.

„Megható, hogy mennyi figyelmet és támogatást kaptunk, a sok százezer, majd’ egymillió külföldön élő magyar állampolgártól. Köszönöm a szeretetet, amit akár itt, akár Varsóban, akár Krakkóban kaptunk tőletek, igyekszünk ezt meghálálni.”

Vigyázzatok magatokra és várunk benneteket mielőbb haza! – mondta a miniszterelnök a Gdanskban élő magyarokhoz szólva. Hozzátette: örül, hogy ők is hozzá tudnak járulni az ezeréves lengyel-magyar barátsághoz.

Magyar Péter az ott lévő lengyelekhez szólva felidézte, hogy kétéves választási kampány után érkezett első hivatalos miniszterelnöki útjára Lengyelországba. Kiemelte: a hosszú kampány során mintegy hétszáz magyarországi települést járt végig, eközben pedig

ígéretet tett arra, hogy választási győzelme után első útja Lengyelországba vezet majd. Szerencsére erre a lengyel félnél is volt fogadókészség

– jegyezte meg.

Magyar Péter emlékeztetett az ezeréves magyar-lengyel közös történelemre, hozzátéve: nagy örömére szolgált, hogy látogatását Krakkóban, Lengyelország és Európa egyik kulturális központjában kezdhette. Különleges helyként beszélt Gdanskról is, felidézve, hogy ebben a városban tört ki a második világháború, innen indult a Szolidaritás mozgalom és a kommunizmus összeomlása. Hozzátette azt is, hogy Gdansk városában született Donald Tusk lengyel miniszterelnök is.

A magyar miniszterelnök köszönetet mondott a lengyelországi látogatásán tapasztalt vendégszeretetért és azért a reményért, hogy jobb európai jövője lehet Lengyelországnak és Magyarországnak. „Éljen a magyar-lengyel barátság!” – hangoztatta a kormányfő.

Magyar Péter gdanski látogatása során találkozott Lech Wałęsa volt államfővel, a Szolidaritás egykori vezetőjével, ennek emlékére kapott egy eredeti, Szolidaritás feliratú táblát, amelyet a mozgalom jelképének tervezője, Jerzy Janiszewski írt alá.