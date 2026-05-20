A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes kapacitással, minden erőforrásával készül a jövő hétvégi Bajnokok Ligája-döntőre, hiszen maga a légikikötő és az oda vezető infrastruktúra, a közlekedési hálózatok is extrém terhelés alatt lesznek ebben a három napban – mondta az InfoRádióban Valentínyi Katalin. A Budapest Airport azzal számol, hogy a repülőgép-forgalom a szombati és vasárnapi napon az ilyenkor megszokott duplája lesz, számszerűsítve:

az átlagos napi 380-400 járat helyett közel 800 járat fog közlekedni mindkét napon.

Pénteken egy picit kevesebb, de nyilván itt is egy erőteljesen megnövekvő forgalom várható – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A BL-döntő miatt a reptérnek több tízezer Budapestre érkező szurkolót és vendéget kell majd kezelnie, ami – megfogalmazása szerint – elképesztő koordinációt igényel minden folyamatban résztvevő szervezettől és személytől; a felkészülést egyébként már tíz hónappal ezelőtt, 2025 nyarán megkezdődött az eseményre, mert egy nagyon gördülékeny, nagyon flottul működő folyamatot szeretnének a reptéren, illetve az onnan történő ki- és bejutást illetően, ami „hosszú előkészítést, nagyon komoly koordinációt, és mindenkitől full kapacitást igényel ebben a három napban” – nyomatékosította.

Az eseményre újra fogják nyitni az 1-es terminált is – erősítette meg az InfoRádió érdeklődésére Valentínyi Katalin. Mint mondta, a plusz forgalom három típusú forrásból ered majd:

az egyik a dedikált charterjáratok,

a másik a sűrítő menetrend szerinti járatok, illetve

nagyon sok magánrepülőgép is érkezik, és indul majd Budapestre, illetve Budapestről.

Ezért azt találták a legjobb megoldásnak a gördülékeny utasfolyamat kezelése érdekében, hogy az 1-es terminált erre a három napra újranyitják, amely folyamatnak már megkezdődtek az előkészületei: check-in pultokat szerelnek fel, új utasbiztonsági folyosókat installálnak, étel-ital vásárlási lehetőséget teremtenek, de a különböző közlekedési szolgáltatók drosztjai is elérhetők lesznek az 1-es terminálépület előtt – sorolta a Budapest Airport munkatársa, emlékeztetve arra, hogy a reptérnek van már tapasztalata ebben, hiszen három évvel ezelőtt, amikor az Európa Liga-elődöntő volt, akkor is újranyitottuk az egyes terminált

Valentínyi Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy

május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó vagy onnan érkező Wizz Air-járatok fogják az egyes terminált használni, ami nyilván olyan utasokat is fog érinteni, akik nem szurkolók,

hanem éppen ezeken a napokon utaznak, vagy éppen érkeznek Londonból, ezért őket igyekeznek folyamatosan tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak.

Fontos, hogy

akik a BL-döntő hétvégéjén utaznak, picit hamarabb, a gép indulása előtt két és fél, akár három órával legyenek a reptéren,

és hogyha a légitársaságuk azt javasolja, akkor esetleg még korábban érkezzenek meg a repülőtérre – tanácsolta a BA kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Számolni kell ugyanis esetleges útlezárásokkal, torlódásokkal, ezért eleve több időt kell arra szánni, hogy valaki kijusson a repülőtérre. Azt javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak, hogy az érkezési útvonalukon nincs-e torlódás, (időszakos) lezárás.

Arról sem árt tudni, hogy a megnövekedett utasforgalom miatt a slotok, résidők (repülőtéri le- és felszállási jogok) kiosztása prioritások szerint történik, úgyhogy előfordulhat, hogy a menetrend szerinti járatok is minimális késéssel fognak indulni vagy érkezni Budapestre, de ennek minimalizálása érdekében a Budapest Airport megtesz minden tőle telhetőt. Viszont fontos, hogy az utasok pedig kövessék a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport és a légitársaságok oldalait is.

„Mi is és minden szervezet, aki ebben részt vesz itt a szervezés folyamán, nagyon erőteljes, intenzív kommunikációt fogunk folytatni. Ez már el is kezdődött és folytatódik egészen 31-ig, amíg le nem zárul ez az esemény és távozik innen Budapestről mindenki. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki utazik, vagy akár hozzátartozójáért jönnek a repülőtérre, az nagyon pontosan tájékozódjon a kijutásról és a járat indulásáról, illetve érkezéséről” – fogalmazott Valentínyi Katalin.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.