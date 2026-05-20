ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.89
usd:
312.22
bux:
131087.94
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapest Airport

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes kapacitással, minden erőforrásával készül a jövő hétvégi Bajnokok Ligája-döntőre, hiszen maga a légikikötő és az oda vezető infrastruktúra, a közlekedési hálózatok is extrém terhelés alatt lesznek ebben a három napban – mondta az InfoRádióban Valentínyi Katalin. A Budapest Airport azzal számol, hogy a repülőgép-forgalom a szombati és vasárnapi napon az ilyenkor megszokott duplája lesz, számszerűsítve:

az átlagos napi 380-400 járat helyett közel 800 járat fog közlekedni mindkét napon.

Pénteken egy picit kevesebb, de nyilván itt is egy erőteljesen megnövekvő forgalom várható – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A BL-döntő miatt a reptérnek több tízezer Budapestre érkező szurkolót és vendéget kell majd kezelnie, ami – megfogalmazása szerint – elképesztő koordinációt igényel minden folyamatban résztvevő szervezettől és személytől; a felkészülést egyébként már tíz hónappal ezelőtt, 2025 nyarán megkezdődött az eseményre, mert egy nagyon gördülékeny, nagyon flottul működő folyamatot szeretnének a reptéren, illetve az onnan történő ki- és bejutást illetően, ami „hosszú előkészítést, nagyon komoly koordinációt, és mindenkitől full kapacitást igényel ebben a három napban” – nyomatékosította.

Az eseményre újra fogják nyitni az 1-es terminált is – erősítette meg az InfoRádió érdeklődésére Valentínyi Katalin. Mint mondta, a plusz forgalom három típusú forrásból ered majd:

  • az egyik a dedikált charterjáratok,
  • a másik a sűrítő menetrend szerinti járatok, illetve
  • nagyon sok magánrepülőgép is érkezik, és indul majd Budapestre, illetve Budapestről.

Ezért azt találták a legjobb megoldásnak a gördülékeny utasfolyamat kezelése érdekében, hogy az 1-es terminált erre a három napra újranyitják, amely folyamatnak már megkezdődtek az előkészületei: check-in pultokat szerelnek fel, új utasbiztonsági folyosókat installálnak, étel-ital vásárlási lehetőséget teremtenek, de a különböző közlekedési szolgáltatók drosztjai is elérhetők lesznek az 1-es terminálépület előtt – sorolta a Budapest Airport munkatársa, emlékeztetve arra, hogy a reptérnek van már tapasztalata ebben, hiszen három évvel ezelőtt, amikor az Európa Liga-elődöntő volt, akkor is újranyitottuk az egyes terminált

Valentínyi Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy

május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó vagy onnan érkező Wizz Air-járatok fogják az egyes terminált használni, ami nyilván olyan utasokat is fog érinteni, akik nem szurkolók,

hanem éppen ezeken a napokon utaznak, vagy éppen érkeznek Londonból, ezért őket igyekeznek folyamatosan tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak.

Fontos, hogy

akik a BL-döntő hétvégéjén utaznak, picit hamarabb, a gép indulása előtt két és fél, akár három órával legyenek a reptéren,

és hogyha a légitársaságuk azt javasolja, akkor esetleg még korábban érkezzenek meg a repülőtérre – tanácsolta a BA kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Számolni kell ugyanis esetleges útlezárásokkal, torlódásokkal, ezért eleve több időt kell arra szánni, hogy valaki kijusson a repülőtérre. Azt javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak, hogy az érkezési útvonalukon nincs-e torlódás, (időszakos) lezárás.

Arról sem árt tudni, hogy a megnövekedett utasforgalom miatt a slotok, résidők (repülőtéri le- és felszállási jogok) kiosztása prioritások szerint történik, úgyhogy előfordulhat, hogy a menetrend szerinti járatok is minimális késéssel fognak indulni vagy érkezni Budapestre, de ennek minimalizálása érdekében a Budapest Airport megtesz minden tőle telhetőt. Viszont fontos, hogy az utasok pedig kövessék a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport és a légitársaságok oldalait is.

„Mi is és minden szervezet, aki ebben részt vesz itt a szervezés folyamán, nagyon erőteljes, intenzív kommunikációt fogunk folytatni. Ez már el is kezdődött és folytatódik egészen 31-ig, amíg le nem zárul ez az esemény és távozik innen Budapestről mindenki. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki utazik, vagy akár hozzátartozójáért jönnek a repülőtérre, az nagyon pontosan tájékozódjon a kijutásról és a járat indulásáról, illetve érkezéséről” – fogalmazott Valentínyi Katalin.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

bajnokok ligája

budapest airport

szurkolók

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

bl-döntő

valentínyi katalin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkészült a jövő szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest a házigazdája. Jövő pénteken, szombaton és vasárnap az 1-es terminál fogadja majd a Londonba induló és onnan érkező Wizzair-járatok többségét – számolt be az InfoRádióban Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

Nemcsak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – MLSZ-figyelmeztetések

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

Elemző: az szja-kedvezmények lökték meg a béremelkedés ütemét tavasszal

A nettó 546 ezer forintos átlagbérnél az ország harmada keres jobban, a magyarok kétharmada rosszabbul. Erre is felhívta a figyelmet a KSH legfrissebb keresetadatai mentén Hornyák József, a Portfolio elemzője, aki szerint ezért érdemes figyelni a medián bért is: az nettó 432 ezer forint, ennél a magyarok fele keres többet, a fele kevesebbet. Az éves növekmény kulcsa az adókedvezmény volt.
 

Nettó 432 100 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

GKI: a termelékenységnek kéne javulnia Magyarországon a bérfelzárkóztatáshoz

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi diplomáciai körútjának második napján Donald Tusk lengyel kormányfővel tárgyal, miközben Orbán Anita külügyminiszter Radosław Sikorskival egyeztetett. A nap a lengyel-magyar barátság szimbolikus gesztusával, Henryk Sławik és idősebb Antall József varsói szobrának megkoszorúzásával indult, majd a tárgyalásokon szóba került a visegrádi együttműködés megújítása, a régió európai szerepének erősítése, az orosz energiahordozóktól való függés csökkentése, valamint az uniós források hazahozatalának lengyel példája is. Közben online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések is, amelyek középpontjában a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése áll. A kormányzati lépések legfontosabb szerdai fejleményeit percről percre követjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata

Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Xi basks in spotlight as he hosts Putin days after Trump

Two presidential visits days apart is how Xi Jinping wants the world to see him: talking to everyone, tied to no-one.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 16:08
A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter
2026. május 20. 15:56
Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérik Tarr Zoltántól
×
×