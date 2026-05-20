Felperzselte volna a múltját, nem sikerült

Grósz Tamás közölte, a nőt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével és rongálás vétségével vádolják.

Az elkövető tavaly november elején korábbi élettársa otthonában töltötte az éjszakát. A vádirat szerint összeveszett egykori párjával és annak jelenlegi élettársával, akiket azzal fenyegetett meg, hogy rájuk gyújtja a házat.

A késő esti órákban a terhelt előbb volt párja alvó barátnője alatt gyújtotta fel az ágyat, majd a lakás más pontján is tüzet gyújtott. A ház lakóinak életét az mentette meg, hogy időben észlelték a tüzet, és sértetlenül az utcára tudtak menekülni.

Az ügyészség vádiratában, amennyiben a terhelt beismeri bűnösségét és lemond tárgyaláshoz való jogáról, tíz év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A letartóztatásban lévő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék határoz majd - áll a közleményben.