Fellélegezhetünk: idén nyáron is lesz elég kerozin

A finomítók maximálisra növelték termelésüket, az importszállítmányok bővültek, a kormányok pedig stratégiai tartalékaikat is megnyitották. Így egyre valószínűbb, hogy idén nyáron nem lesz akut hiány a repülőgép-üzemanyagok terén – írta meg a VG.

A Ryanair vezérigazgató, Michael O'Leary hétfőn azt nyilatkozta, hogy nem aggódik az európai kerozinhiány miatt, bár hozzátette, egy-két hónappal ezelőtt még valós volt a félelem. Az Egyesült Államokból, Nyugat-Afrikából és Norvégiából érkező szállítmányok, valamint egyes közép-európai légitársaságok oroszüzemanyag-vásárlásai együttesen biztosítják a kontinens ellátását.

Mindazonáltal a finomítók szerint a csúcsszezon így is stressztesztet jelent majd az ágazatnak, de több olajvállalat is úgy véli, nem lesz hiány. A spanyol Repsol egyenesen azt közölte, hogy az idei évre vonatkozó kerozintermelését 20-25 százalékkal növelte az előző év azonos időszakához képest – írják a cikkben. Összesítve az európai finomítók hozamnövekedése napi 100 ezer hordó kerozinnal egészítheti ki a kínálatot, ez az iráni háború előtt a Közel-Keletről importált mennyiség 20 százalékát jelenti.