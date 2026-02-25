ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) pódiumbeszélgetésen a Megafon Klub elnevezésû rendezvényen Budapesten 2026. február 25-én. A kormányfõ mellett Bohár Dániel riporter.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA

Orbán Viktor: a magyar gazdaságot olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni

Infostart / MTI

A magyar gazdaságot olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni a választásokig, annyi olajtartalékot halmoztak fel az elmúlt időszakban - jelentette ki a miniszterelnök a Megafon Klub elnevezésű rendezvényen Budapesten szerdán.

Orbán Viktor az interneten közvetített eseményen Bohár Dániel riporter azon kérdésére, számított-e arra, hogy Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "kőolajjal fenyegeti Magyarországot", azt válaszolta, arra nem, de hogy "piszkoskodás lesz", abban egészen biztos volt, inkább arra számított, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő meg.

Ez egy kockázatos lépés volt az ukránok részéről - mondta a kormányfő, hozzátéve, az a cél ezzel nem érhető el, hogy 1000 forintos benzin vagy káosz, ellátási bizonytalanság legyen, hogy azt lehessen mondani: a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését.

Arra a felvetésre, van-e tudomása arról, hogy az ukránok a magyar energiabiztonságot fenyegető bármilyen más, durvább akcióval készülnének, a miniszterelnök azt válaszolta, van.

ukrajna

orbán viktor

olajszállítás

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
