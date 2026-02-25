Orbán Viktor: a magyar gazdaságot olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni

Orbán Viktor az interneten közvetített eseményen Bohár Dániel riporter azon kérdésére, számított-e arra, hogy Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "kőolajjal fenyegeti Magyarországot", azt válaszolta, arra nem, de hogy "piszkoskodás lesz", abban egészen biztos volt, inkább arra számított, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő meg.

Ez egy kockázatos lépés volt az ukránok részéről - mondta a kormányfő, hozzátéve, az a cél ezzel nem érhető el, hogy 1000 forintos benzin vagy káosz, ellátási bizonytalanság legyen, hogy azt lehessen mondani: a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését.

Arra a felvetésre, van-e tudomása arról, hogy az ukránok a magyar energiabiztonságot fenyegető bármilyen más, durvább akcióval készülnének, a miniszterelnök azt válaszolta, van.