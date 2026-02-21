15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei

Hivatalosan is megkezdődött a választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A képviselőjelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok is.

Újabb ellenlépésekre is kész a magyar kormány, ha Ukrajna továbbra sem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket - közölte a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök békéscsabai állomásán. Orbán Viktor megismételte: a dízel leállítása után a magyar kormány válaszlépésként emellett blokkolja a 90 milliárd eurós uniós kölcsön kifizetését Ukrajnának. Azt is megerősítette, hogy Szlovákia és Magyarország is vizsgálja az áramkivitel leállításának lehetőségét.

A kormánypártok a 106 választókerületből 65-ben nyernének, ha most vasárnap lennének a választások- közölte a kormányfő. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök békéscsabai rendezvényén a közvélemény-kutatásaik alapján azt mondta: ez kényelmes többség, de nem lehetnek vele elégedettek. A kampány-nyitó rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022-ben ugyanis 87 választókerületben nyert a Fidesz-KDNP.

A Fidesz már minden választókerületben összegyűjtötte az országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kamunak nevezte, hogy rendszerváltó hangulat lenne az országban.

Összegyűjtötte a szükséges aláírásokat a Tisza párt a 106 egyéni körzetben – jelentette be a párt elnöke. Magyar Péter a kampány-nyitó rendezvényen szólt arról is, hogy az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűlt a szükséges számú aláírás a 106 egyéni körzetben. Azt is közölte: holnap folytatja az országjárást, naponta több települést is felkeresnek.

A Tisza párt jelöltjeinek támogatására szólított fel a szegedi polgármester. A szociáldemokrata meggyőződésű Botka László az MSZP visszalépése után döntött úgy, hogy a Tisza jelöltjeit támogatja az országgyűlési választásokon április 12-én.

Bemutatta 15. törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció, amely megtiltaná a nemesi címek és a főispáni cím használatát. Dobrev Klára, a DK elnöke a javaslatot azzal indokolta, hogy Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori, úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam.

A békéről tárgyalt vatikáni látogatásán Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfőt magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa. Sulyok Tamás - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve - magyarországi látogatásra hívta meg XIV. Leó pápát. Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába.

Kórházban kezelik Erdő Péter bíborost. Az esztergom-budapesti érseken több sürgős műtétet kellett végrehajtani, de nincs életveszélyben - tudta meg a 24.hu belső egyházi forrásokból. A lap úgy értesült, hogy a kórházi tartózkodás és lábadozás miatt a 73 éves bíboros nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken. Értesüléseik szerint Erdő Péter hetek óta rosszul volt, ezért kellett több sürgős műtétet végrehajtani.

Azonnali hatállyal 15 százalékra emeli az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök. Donald Trump mindkét bejelentéssel az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntésére reagált, amely megsemmisítette a korábban kivetett amerikai vámok nagy részét, mert szerinte az amerikai elnöknek ehhez nem volt joga. Donald Trump ugyanakkor Amerika-ellenesnek minősítette a bíróság döntését.

Teherán szerint a jövő héten folytatódnak az atomtárgyalások Washingtonnal és néhány napon belül elkészülhet az ellenjavaslatokat tartalmazó tervezet. Eközben az amerikai elnök korlátozott légicsapát fontolgat a perzsa állam ellen. Donald Trump nagyszabású haditengerészeti átcsoportosítást rendelt el a Közel-Keleten.

A NASA vezetője szerint műszaki hiba miatt márciusban sem indulhat útjára a holdmisszió. A NASA az újabb gondot mindössze egy nappal azután hozta nyilvánosságra, hogy március 6-át jelölte ki új időpontként az emberiség 1972 óta első, a Holdhoz tartó űrrepülésére. A legutóbbi közlés alapján megszakadt a hélium áramlása a rakéta felső fokozatába.

Földrengés volt a szlovák-magyar határ közelében, Csallóköz több településén 4,6-os erősségű földmozgás volt szombat délután. A rengést Magyarország északnyugati részén is érzékelték. A 4,3 magnitúdójú földmozgás Győr-Moson-Sopron vármegye több településén, így Mosonmagyaróvár közelében is riadalmat okozott. Sérültekről és károkról nem érkezett jelentés.

Beszakadt a szibériai Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint 8 ember meghalt. Az Irkutszki terület kormányzója arról számolt be, hogy a turisták egy terepjáróval tartottak a tó jegén a legnagyobb szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. Egy embernek sikerült megmenekülnie.