ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon 2026. január 21-én a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei

InfoRádió

Hivatalosan is megkezdődött a választási kampányidőszak. A magyarországi energiaellátást veszélyeztető ukrán intézkedések kivédését ígérte a kormányfő.

Hivatalosan is megkezdődött a választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A képviselőjelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok is.

Újabb ellenlépésekre is kész a magyar kormány, ha Ukrajna továbbra sem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket - közölte a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök békéscsabai állomásán. Orbán Viktor megismételte: a dízel leállítása után a magyar kormány válaszlépésként emellett blokkolja a 90 milliárd eurós uniós kölcsön kifizetését Ukrajnának. Azt is megerősítette, hogy Szlovákia és Magyarország is vizsgálja az áramkivitel leállításának lehetőségét.

A kormánypártok a 106 választókerületből 65-ben nyernének, ha most vasárnap lennének a választások- közölte a kormányfő. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök békéscsabai rendezvényén a közvélemény-kutatásaik alapján azt mondta: ez kényelmes többség, de nem lehetnek vele elégedettek. A kampány-nyitó rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022-ben ugyanis 87 választókerületben nyert a Fidesz-KDNP.

A Fidesz már minden választókerületben összegyűjtötte az országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kamunak nevezte, hogy rendszerváltó hangulat lenne az országban.

Összegyűjtötte a szükséges aláírásokat a Tisza párt a 106 egyéni körzetben – jelentette be a párt elnöke. Magyar Péter a kampány-nyitó rendezvényen szólt arról is, hogy az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűlt a szükséges számú aláírás a 106 egyéni körzetben. Azt is közölte: holnap folytatja az országjárást, naponta több települést is felkeresnek.

A Tisza párt jelöltjeinek támogatására szólított fel a szegedi polgármester. A szociáldemokrata meggyőződésű Botka László az MSZP visszalépése után döntött úgy, hogy a Tisza jelöltjeit támogatja az országgyűlési választásokon április 12-én.

Bemutatta 15. törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció, amely megtiltaná a nemesi címek és a főispáni cím használatát. Dobrev Klára, a DK elnöke a javaslatot azzal indokolta, hogy Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori, úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam.

A békéről tárgyalt vatikáni látogatásán Sulyok Tamás köztársasági elnök. A magyar államfőt magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa. Sulyok Tamás - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve - magyarországi látogatásra hívta meg XIV. Leó pápát. Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába.

Kórházban kezelik Erdő Péter bíborost. Az esztergom-budapesti érseken több sürgős műtétet kellett végrehajtani, de nincs életveszélyben - tudta meg a 24.hu belső egyházi forrásokból. A lap úgy értesült, hogy a kórházi tartózkodás és lábadozás miatt a 73 éves bíboros nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken. Értesüléseik szerint Erdő Péter hetek óta rosszul volt, ezért kellett több sürgős műtétet végrehajtani.

Azonnali hatállyal 15 százalékra emeli az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök. Donald Trump mindkét bejelentéssel az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntésére reagált, amely megsemmisítette a korábban kivetett amerikai vámok nagy részét, mert szerinte az amerikai elnöknek ehhez nem volt joga. Donald Trump ugyanakkor Amerika-ellenesnek minősítette a bíróság döntését.

Teherán szerint a jövő héten folytatódnak az atomtárgyalások Washingtonnal és néhány napon belül elkészülhet az ellenjavaslatokat tartalmazó tervezet. Eközben az amerikai elnök korlátozott légicsapát fontolgat a perzsa állam ellen. Donald Trump nagyszabású haditengerészeti átcsoportosítást rendelt el a Közel-Keleten.

A NASA vezetője szerint műszaki hiba miatt márciusban sem indulhat útjára a holdmisszió. A NASA az újabb gondot mindössze egy nappal azután hozta nyilvánosságra, hogy március 6-át jelölte ki új időpontként az emberiség 1972 óta első, a Holdhoz tartó űrrepülésére. A legutóbbi közlés alapján megszakadt a hélium áramlása a rakéta felső fokozatába.

Földrengés volt a szlovák-magyar határ közelében, Csallóköz több településén 4,6-os erősségű földmozgás volt szombat délután. A rengést Magyarország északnyugati részén is érzékelték. A 4,3 magnitúdójú földmozgás Győr-Moson-Sopron vármegye több településén, így Mosonmagyaróvár közelében is riadalmat okozott. Sérültekről és károkról nem érkezett jelentés.

Beszakadt a szibériai Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint 8 ember meghalt. Az Irkutszki terület kormányzója arról számolt be, hogy a turisták egy terepjáróval tartottak a tó jegén a legnagyobb szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. Egy embernek sikerült megmenekülnie.

Kezdőlap    Belföld    15 százalékra emelte az egy nappal korábban bejelentett 10 százalékos globális vámot az amerikai elnök - a nap hírei

a nap hírei

vám

napinfo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje? Egyértelmű üzenetet küldött Donald Trump

A diplomáciai feszültséget tovább fokozza, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vezényelt a Közel-Keletre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 21:24
Halálos vonatgázolás a Balatonnál
2026. február 21. 21:12
Újra kórházba került a pásztói polgármester, súlyos lehet az állapota
×
×