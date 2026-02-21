Madonna-szobrot kapott a magyaroktól a pápa

Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa. A négyszemközti találkozó több mint fél óráig tartott - közölte a Sándor-palota.

Az elnöki hivatal által szerint Sulyok Tamás vatikáni megbeszéléseinek központi témája a béke volt. A köztársasági elnök ismételten kinyilvánította Magyarország elkötelezettségét a béke mellett.

Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegációja is, amelynek tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Sulyok Tamás Magyarország ajándékaként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Toporci Madonna néven ismert 15. századi alkotás herendi porcelánból készült hű mása.

A Szentszék által kiadott közlemény szerint a megbeszélések során méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét.

A magyar államfő programja szombat délután a Szuverén Máltai Lovagrend római központjában folytatódik, ahol a rend nagymestere, John Dunlop fogadja.

Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába, ahol magyar misét mutatnak be.