2026. február 21. szombat
Manuel Andreas Dürr svájci mûvész Jézus Krisztus keresztútjának tizennégy stációját ábrázoló festményeinek egyike a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2026. február 20-án. A Via Crucis címû sorozat húsvétig látható a Szent Péter-bazilika felszentelése 400. évfordulójának alkalmából rendezett programsorozat részeként.
Nyitókép: Fabio Frustaci

Madonna-szobrot kapott a magyaroktól a pápa

Infostart / MTI

Az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, valamint a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességéről volt szó Sulyok Tamás köztársasági elnök és a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros megbeszélésén - közölte a Vatikán.

Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa. A négyszemközti találkozó több mint fél óráig tartott - közölte a Sándor-palota.

Az elnöki hivatal által szerint Sulyok Tamás vatikáni megbeszéléseinek központi témája a béke volt. A köztársasági elnök ismételten kinyilvánította Magyarország elkötelezettségét a béke mellett.

Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegációja is, amelynek tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Sulyok Tamás Magyarország ajándékaként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Toporci Madonna néven ismert 15. századi alkotás herendi porcelánból készült hű mása.

A Szentszék által kiadott közlemény szerint a megbeszélések során méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét.

A magyar államfő programja szombat délután a Szuverén Máltai Lovagrend római központjában folytatódik, ahol a rend nagymestere, John Dunlop fogadja.

Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába, ahol magyar misét mutatnak be.

