Egyre kevesebb sört isznak Európában

Bajban van az európai sörpiac, nem tért vissza a pandémia előtti szintjéhez, a 2025-ös adatok még rosszabb helyzetet festenek, mint a 2024-esek – olvasható a Brewers of Europe, az európai sörgyártókat tömörítő szövetség elemzésében.

2025-re mind a termelés, mind a fogyasztás, mind pedig az export szintén csökkent. Mint a riportban írják, a szektor hosszú ideje Európa kulturális sokszínűségének, kreativitásának és közösségi életének szimbóluma, ezt a krízist nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Miközben az árak emelkednek, mivel a sör-értéklánc minden pontján nőnek az árak, kevesebbet költenek az emberek, mivel bizonytalanok a jövővel kapcsolatban. A sör javarészt az ünnepléshez kötődik, ez pedig jelentősen befolyásolja a költések mintáját – olvasható a riportban.

A világ második legnagyobb sörgyártójának számító Heinekennél meglepetésszerűen lemondott nemrég a vezérigazgató, és az éves forgalom hektoliterben mérve 1,2 százalékkal csökkent 2024-hez képest. A csökkenő volument az általános, ágazati válsággal magyarázzák – írta meg a VG. A következő két évben a Heineken mindeközben a globálisan 87 ezer főt számláló munkaerejéből öt-hatezer főt tervez elküldeni.

Mint a vállalat 2025-ös gyorsjelentéséből kiderül, az ázsiai térségben viszont nőtt a fogyasztás, az afrikai és közel-keleti térségben pedig stabil szinten állt – miközben az amerikai kontinensen és Európában pedig csökkent a fogyasztás.

2024-ben a sörfogyasztásban Európában Csehország állt az élen, Magyarország Írország mögött a 11. helyet szerezte meg, 65 liter/fő fogyasztással. A sort Franciaország zárta ebben az évben.

Hazánkban a sör az elmúlt években tapasztalható áremelkedésével egyidejűleg csökkent a fejenkénti sörfogyasztás mennyisége – a KSH adatai alapján.

A sörgyártás volumene mind uniós szinten, mind pedig Magyarországon visszaesést mutat 2019 óta, bár hazánkban 2024-ben enyhe emelkedés volt megfigyelhető a 2023-as szinthez képest.

Mint a Magyar Sörgyártók Szövetségének 2024-es jelentéséből kiderül, az import mennyisége mintegy 127 ezer hektoliterrel emelkedett 2024-ben az előző évhez képest, elérte a 767 ezer hektolitert. Az adatközlésben szereplő négy sörgyártó saját termelése 2024-ben 4,967 millió hektoliter volt, ez 3,3 százalékkal volt kevesebb az előző évinél.