ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
US Trade Barrier Tarrif as American Economic Protectionism and rade Isolation or USA government Protectionist Policy as import taxes or Tariffs in imports.
Nyitókép: Getty Images / wildpixel

Donald Trump visszavágott vámügyben, ez mindenkinek fájni fog

Infostart / MTI

Az amerikai elnök új, 10 százalékos globális vámról szóló rendeletet írt alá pénteken, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette az átfogó úgynevezett viszonossági vámtarifákat.

Donald Trump washingtoni idő szerint pénteken este, közösségi oldalán jelezte, hogy szignálta az elnöki jogszabályt. Közölte, hogy a 10 százalékos globális vámtétel minden országra érvényes, és "csaknem azonnal" hatályba lép.

Előzőleg sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az 1974-ben elfogadott kereskedelmi törvény 122-es cikkelyének megfelelően élt az új vámok bevezetésének lehetőségével, miután a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi viszonossági vámokat a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette pénteken közölt határozatával.

Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

Donald Trump a sajtótájékoztatóján közölte, hogy

alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására,

ugyanakkor élesen bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését. A bírói tanács tagjainak cselekedetét "szégyenteljesnek" minősítette.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump visszavágott vámügyben, ez mindenkinek fájni fog

vám

vámháború

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz
Az iszlamista szervezet ragaszkodik a könnyű fegyverzetéhez, ugyanis ha feladná, akkor a támogató klánokkal együtt ki lenne szolgáltatva a gázai politikai ellenfeleinek – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Mint fogalmazott, a gázai konfliktus rendezéséhez nem elég a pénz és az erő, informális egyezkedésekre és alkukra is szükség lesz.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa már nincs válaszúton

Európa már nincs válaszúton

Európa nem maga választotta az új geopolitikai helyzetet, de döntenie kell, hogy a Trump-korszak sokkja után a tagadás és kivárás stratégiáját követi-e, vagy valódi alkalmazkodásba kezd. A gyász öt fázisát leíró modell alapján az unió talán már túl van a haragon és az alkudozáson, de korántsem biztos, hogy eljutott az elfogadásig – különösen, ha még mindig abban bízik, hogy Washingtonban hamarosan visszafordul a széljárás. A Mercosur- és India-megállapodások, a védelmi kiadások növelése és a stratégiai autonómia körüli viták mind arról árulkodnak, hogy Európa keresi a helyét egy bizalmatlanabb, töredezettebb világrendben. A kérdés az, képes-e középhatalmi stratégiát építeni áldozatok árán is, vagy tovább sodródik a nagyhatalmak döntései között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 08:00
Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz
2026. február 20. 21:53
Ukrajna "nem veszíti el" a háborút – közölte Volodimir Zelenszkij
×
×