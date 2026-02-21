Donald Trump visszavágott vámügyben, ez mindenkinek fájni fog

Donald Trump washingtoni idő szerint pénteken este, közösségi oldalán jelezte, hogy szignálta az elnöki jogszabályt. Közölte, hogy a 10 százalékos globális vámtétel minden országra érvényes, és "csaknem azonnal" hatályba lép.

Előzőleg sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az 1974-ben elfogadott kereskedelmi törvény 122-es cikkelyének megfelelően élt az új vámok bevezetésének lehetőségével, miután a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi viszonossági vámokat a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette pénteken közölt határozatával.

Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

Donald Trump a sajtótájékoztatóján közölte, hogy

alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására,

ugyanakkor élesen bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését. A bírói tanács tagjainak cselekedetét "szégyenteljesnek" minősítette.