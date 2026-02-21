Nem adta magát könnyen a gigantikus ragadozó Desedán – kép

Egy 180 centiméter hosszú harcsa akadt a héten horogra Desedán – számolt be a Sonline.hu. A harcsa, amit Tomity Ádám csónakos, pergető módszerrel fogott ki, egy fehér színű műcsalival, kemény fárasztás után adta meg magát – mondta a lapnak Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) titkára.

A halat, melynek becsült súlya 50 kiló, a hitelesítés és fotózás után visszaengedték a tóba. A fogás jól mutatja, hogy Deseda erős harcsaállománnyal rendelkezik; az eddigi legnagyobb példányt Farkas Szilárd, az egyesület jelenlegi elnöke fogta ki még 2014-ben, az egy 99 kilós, 211 centiméteres harcsa volt.

(Nyitóképünk illusztráció.)