Tatabányai tragédia, odaveszett az idős férfi a tűzben

A péntek esti tűzhöz négy járművel vonultak a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből az oltás idejére. A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban.

Eloltották a tüzet és átszellőztették a lakást, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ott lakók negyed óra múlva hazatérhettek.

A nagyobb lakástüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba plafonjára szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal hangos sípszóval figyelmeztet a veszélyre, amikor még van idő cselekedni, eloltani a tüzet, vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat - írta a katasztrófavédelem.