Egy magyart sípálya feladta a harcot a téllel

A tél hamarosan átadja helyét a tavasznak, ezt felismerve a visegrádi Nagyvillám Sípálya felmérte a helyzetet, és azt találta, hogy a csütörtök éjjeli havas eső használhatatlanná tette az eddig kitartó pályákat.

A tanpályákon még megtartják az edzéseket, de privát oktatást már nem vállalnak, és szánkózásra sem ajánlják már a maradék havat, mivel a talaj sincs már átfagyva a latyakos hó alatt.

A síszezont a jövő héten a műanyag borítású pályákon, illetve lehetőség szerint a megmaradt havon versennyel zárják, de a melegedésre tekintettel izzítják a tavaszi szolgáltatást: indul az e-mountainbike bérlési lehetőség, 22 Kross gép áll rendelkezésre.

Márciusban hétvégi túrák is indulnak, ezekre hamarosan jelentkezni is lehet már, ez olvasható a pálya friss posztjában.