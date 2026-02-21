ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat
Nyárira vált a Nagyvillám Sípálya

Egy magyart sípálya feladta a harcot a téllel

Infostart

A sí után jön az e-hegyikerékpártúra-szezon a négyévszakos Visegrádon.

A tél hamarosan átadja helyét a tavasznak, ezt felismerve a visegrádi Nagyvillám Sípálya felmérte a helyzetet, és azt találta, hogy a csütörtök éjjeli havas eső használhatatlanná tette az eddig kitartó pályákat.

A tanpályákon még megtartják az edzéseket, de privát oktatást már nem vállalnak, és szánkózásra sem ajánlják már a maradék havat, mivel a talaj sincs már átfagyva a latyakos hó alatt.

A síszezont a jövő héten a műanyag borítású pályákon, illetve lehetőség szerint a megmaradt havon versennyel zárják, de a melegedésre tekintettel izzítják a tavaszi szolgáltatást: indul az e-mountainbike bérlési lehetőség, 22 Kross gép áll rendelkezésre.

Márciusban hétvégi túrák is indulnak, ezekre hamarosan jelentkezni is lehet már, ez olvasható a pálya friss posztjában.

visegrád

mountain bike

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz
Az iszlamista szervezet ragaszkodik a könnyű fegyverzetéhez, ugyanis ha feladná, akkor a támogató klánokkal együtt ki lenne szolgáltatva a gázai politikai ellenfeleinek – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Mint fogalmazott, a gázai konfliktus rendezéséhez nem elég a pénz és az erő, informális egyezkedésekre és alkukra is szükség lesz.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően február 21-én, szombaton megkezdődik az országgyűlési képviselők április 12-re kitűzött választásának kampányidőszaka - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel szombaton.

Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?

Szinte példátlan lépés készül a brit királyi családban: átalakítanák az öröklési rendet, mit szól ehhez III. Károly?

A brit kormány kezdeményezte András herceg - polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor - trónöröklési jogának megvonását.

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

2026. február 20. 20:36
Thibaut Courtois-t egy francia másodosztályú cspattal hozták hírbe
2026. február 20. 20:03
Nincs klubja a világ ötödik legdrágább futballistájának
