2026. február 21. szombat
Lavina Ausztriában.
Nyitókép:

Gyilkos lavinák Ausztriában, több ember meghalt, egy tinédzser megúszta

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Öten vesztették életüket lavinákban pénteken Ausztriában – közölték az osztrák hatóságok.

Két embert holtan találtak a Tirol tartományban lévő St. Anton am Arlberg síközpontban történt lavina után. Az áldozatokat kiemelték a hóból, de nem lehetett megmenteni őket - mondta egy rendőrségi szóvivő. A sérülésekkel kimentettek még három embert, közülük egy péntek este a kórházban elhunyt.

A Vorarlberg tartományban fekvő Klösterle településen egy 39 éves svájci férfi vesztette életét, miközben egy meredek lejtőn snowboardozott egy 47 éves német férfival. A svájci férfi lavinát indított el, körülbelül 250 méteren át sodródott, és teljesen eltemette a hó. A társa épségben úszta meg a balesetet.

Korábban egy 42 éves német síelőt ölt meg lavina a tiroli Nauders síterületen.

A férfi pályán kívül síelt 16 éves fiával, aki súlyos sérülésekkel túlélte

- közölte az osztrák rendőrség.

A lengyel rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy a St. Anton am Arlberg közelében történt lavinák egyik halálos áldozata egy lengyel állampolgár.

A téli szezon kezdete óta Ausztriában legalább 21 ember vesztette életét hócsuszamlásokban.

×