ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.99
usd:
319.6
bux:
127491.88
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: bud.hu

Felújítás Ferihegyen, kiírták a közbeszerzést

Infostart

Közbeszerzést hirdetett a Budapest Airport a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kulcsfontosságú gurulóútjának felújítására és a hajtóműpróbázó terület új összeköttetésének kiépítésére.

A körülbelül féléves kivitelezési határidővel meghirdetett ferihegyi beruházás célja a kapacitás bővítése, a műszaki állapot javítása és a légi forgalom biztonságának növelése a növekvő utas- és gépforgalom mellett – írja a vg.hu a Magyar Építők alapján.

Közbeszerzést írt ki a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

a TWY K gurulóút rekonstrukciós feladatainak és hajtóműpróbázó terület összeköttetésének tervezésére és kivitelezésére.

A nyertes ajánlattevő rendelkezésére 199 nap áll majd a kivitelezéshez, amelyre március 23-ig várják a jelentkezőket.

A tendernyertes feladata lesz a burkolatok, közművek és terepviszonyok tervezése, kivitelezése és felújítása a K és A5 gurulóutak futópálya biztonsági sávon kívüli területén, érintve az N és A6 gurulóutak egyes szakaszait, valamint a Lufthansa-előtér – hajtóműpróbázó összekötése.

A feladatot a kapacitásnövelés, a műszaki állapot és a légi forgalom biztonságának növelése mellett a megnövekedett forgalom és a légi járművek méretének növekedése is indokolja.

A becslések alapján a feladat része

  • a gurulóút betonburkolatának szélesítése,
  • új kültéri bazalt térbetonburkolat építése mintegy 4500 négyzetméteren,
  • a jelenlegi aszfaltpadka elbontása és padkaszélesítése új burkolat építésével, aszfaltburkolattal mintegy 7800 négyzetméteren.
  • Az érintett közművek, csapadékcsatorna, fénytechnikai kábelek és elemek, elektromos közművek kiváltása, felújítása szintén a feladathoz kapcsolódik.
  • A hajtóműpróbázó összeköttetéséhez előzetes becslések alapján új betonburkolatot kell építeni mintegy 680 négyzetméter felületen, illetve új aszfaltpadkát körülbelül 180 négyzetméteren.
  • A feladat része csatornavezeték építése műanyag és vasbeton csőből.

Kezdőlap    Belföld    Felújítás Ferihegyen, kiírták a közbeszerzést

budapest

repülőtér

ferihegy

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

ferihegyi repülőtér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Mi okozta a tüzet? Részletek

Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin
Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

„A korábbi világ már nem létezik” – a tavalyi drámai nyilatkozatok árnyékában szólalt meg Marco Rubio

Akár történelminek is nevezhető a pénteken kezdődő müncheni biztonsági konferencia. Nemcsak azért, mert immár a 62. a sorban, hanem mert minden korábbi rekordot megdöntött a „bejelentkezett” országok száma. Előzetesen többen „megnyugtatónak” nevezték, hogy az Egyesült Államokat ezúttal nem J.D. Vance alelnök, hanem Marco Rubio külügyminiszter képviseli.
 

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban

Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 13:06
Hidegbetörés, 10 fokkal esik a hőmérséklet, itt a térkép, mikor hova jön – videó
2026. február 13. 12:53
Elhunyt a tragikus sorsú magyar ikrek édesapja
×
×
×
×