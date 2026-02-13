Felújítás Ferihegyen, kiírták a közbeszerzést

A körülbelül féléves kivitelezési határidővel meghirdetett ferihegyi beruházás célja a kapacitás bővítése, a műszaki állapot javítása és a légi forgalom biztonságának növelése a növekvő utas- és gépforgalom mellett – írja a vg.hu a Magyar Építők alapján.
Közbeszerzést írt ki a Budapest Airport a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
a TWY K gurulóút rekonstrukciós feladatainak és hajtóműpróbázó terület összeköttetésének tervezésére és kivitelezésére.
A nyertes ajánlattevő rendelkezésére 199 nap áll majd a kivitelezéshez, amelyre március 23-ig várják a jelentkezőket.
A tendernyertes feladata lesz a burkolatok, közművek és terepviszonyok tervezése, kivitelezése és felújítása a K és A5 gurulóutak futópálya biztonsági sávon kívüli területén, érintve az N és A6 gurulóutak egyes szakaszait, valamint a Lufthansa-előtér – hajtóműpróbázó összekötése.
A feladatot a kapacitásnövelés, a műszaki állapot és a légi forgalom biztonságának növelése mellett a megnövekedett forgalom és a légi járművek méretének növekedése is indokolja.
A becslések alapján a feladat része
- a gurulóút betonburkolatának szélesítése,
- új kültéri bazalt térbetonburkolat építése mintegy 4500 négyzetméteren,
- a jelenlegi aszfaltpadka elbontása és padkaszélesítése új burkolat építésével, aszfaltburkolattal mintegy 7800 négyzetméteren.
- Az érintett közművek, csapadékcsatorna, fénytechnikai kábelek és elemek, elektromos közművek kiváltása, felújítása szintén a feladathoz kapcsolódik.
- A hajtóműpróbázó összeköttetéséhez előzetes becslések alapján új betonburkolatot kell építeni mintegy 680 négyzetméter felületen, illetve új aszfaltpadkát körülbelül 180 négyzetméteren.
- A feladat része csatornavezeték építése műanyag és vasbeton csőből.