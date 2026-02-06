Szijjártó Péter is megszólalt az elmaradt teniszes kézfogás ügyében

Egy ukrán teniszező nem fogott kezet egy nemzetközi mérkőzés után Bondár Annával, amiért a magyar versenyző korábban résztvett egy oroszországi teniszprogramon.

Szijjártó Péter is reagált az eseményre.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért.

Felháborító és botrányos volt ahogyan Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező viselkedett Bondár Annával a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen.

A Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán „sportolót” minősíti…”