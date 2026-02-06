Kiderült, hogyan halt meg az M1 egykori híradósa

Kontra György közel három évtizede dolgozott a sajtóban, korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió a közösségi oldalán búcsúzott tőle.

A 45 éves szakember az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. A köztévénél 2015-ben kezdett dolgozni, az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Kontra György 2025 novemberjétől az MCC-ben dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

A Blikknek az édesanyja elmondta, fiát egy vonat gázolta halálra csütörtök hajnalban. Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást, nehéz neki volt neki feldolgoznia a szakítást.

A tragédia Kiskunfélegyházán történt. A MÁV a lappal azt közölte, hogy a bejelentés egy olyan vonat vezetőjétől érkezett, aki egy másik vágányon haladva útközben vette észre a holttestet péntek reggel 8 óra előtt nem sokkal. Ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból.

A haláleset körülményei nem ismertek.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást indított.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!