2026. február 6. péntek
Egy szakember egy videojáték egyik elemét tervezi a számítógépén.
Ilyen sem volt még: videojáték-fejlesztést támogat a kormány

Infostart / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy a beruházásösztönzési rendszer történetében most először támogat a kormányzat videojáték-fejlesztő céget kutatás-fejlesztési projektben.

A jelenlegi beruházásösztönzési rendszer tizenegy évvel ezelőtti megindítása óta most először egy hazai videojáték-fejlesztő cég kutatás-fejlesztési projektjéhez nyújt támogatást a kormány, ami mutatja, hogy a magyarok a megváltozó új világban is sikeresek tudnak lenni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Budapesten.

A tárcavezető a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a hazai videojáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban.

Beszédében rámutatott, hogy a nemzetközi szinten abszolút versenyképes vállalat új technológiákat és történetmesélési módszereket hoz el a videojátékokba egy magas minőségű narratív tartalomfejlesztési program keretében, és

ennek eredményeképpen megvalósulhat az első tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játék.

Majd hangsúlyozta, hogy ebben az új iparágban a globális verseny még nincsen lefutva, és Magyarország készen áll a nevezésre. „Azt pontosan tudjuk, hogy a speciális iparágak speciális fejlesztési programokat, speciális beruházási és fejlesztési környezetet kívánnak meg. Ezért a kormány kész arra, hogy az iparág szereplőivel, a kreatív iparág vezetőivel együtt olyan jogszabályi-beruházási környezetet dolgozzon ki, amely Magyarországot a filmipart követően a videojátékiparban is globális éllovassá teheti” – mondta.

„Látjuk, hogy, a humánerőforrás megvan, és erre kell ráépíteni azt a környezetet, amely Magyarországot ebben az új iparágban is sikeressé fogja tenni” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek. Erre példaként hozta fel a magyar gazdaság dimenzióváltását, az áttérést a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, a kutatás-fejlesztésre, a tudásalapú, új generációs iparágakra, amihez a kapcsolódás szorosabbá tételére is szükség volt a felsőoktatással.

„Azt gondolom, hogy vagyunk abban a helyzetben, hogy ne tűnjön irreálisnak, s ne tűnjön nagyképűnek megfogalmazni azt a célkitűzést, hogy Magyarország legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága”

– vélekedett. Majd tudatta, hogy tavaly rekordszámú kutatás-fejlesztési beruházásról kötöttek megállapodást. Szavai szerint soha korábban nem volt arra példa, hogy egy év alatt 14 K+F-beruházást támogatott a kormány, amelyek összesen 227 milliárd forint értéket képviseltek és csaknem ezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter végezetül leszögezte: „Tizenegy éve foglalkozunk a beruházásösztönzéssel. Tizenegy év alatt mindenfajta rekordot megdöntöttünk. Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi új munkahely nem jött létre, soha annyi gyár nem épült fel, soha annyi szolgáltató központot nem hoztak létre, soha annyi amerikai beruházás nem jött, soha annyi kínai beruházás nem jött.”

„És most, tizenegy év után jutottunk el oda, hogy az első videojátékfejlesztéssel kapcsolatos beruházást és fejlesztési programot tudjuk támogatni. Ez is mutatja, hogy a világ változik, s ebben az új világban mi magyarok sikeresek tudunk lenni. A Neocore-nak ez a mostani fejlesztése, én azt gondolom, világosan bizonyítja, hogy mi nem csak voltunk a Jedlik Ányosok, a Neumannok és a Rubik Ernők országa, hanem azok is vagyunk, és azok is leszünk a jövőben is, érdemes tehát nagyot álmodni” – összegzett.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos kijelentette, hogy

a kormány kiemelt figyelmet fordít erre az ágazatra, amely az egyik leggyorsabban fejlődő terület, és amelynek az exportképessége is hihetetlen magas.

Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere aláhúzta, hogy a most bejelentette projekt nem csak gazdasági szempontból jelentős, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a belváros valódi otthon legyen, helyben elérhető, vonzó, jól fizető munkahelyekkel. „A kreatív iparban, legyen szó divatról és dizájnról vagy szoftverfejlesztésről, egyre növekvő gazdasági potenciál rejlik világszerte, így Magyarországon is” – fogalmazott.

