Szakértő a magyar videojáték-fejlesztő cég támogatásáról: a tehetség megvan, meglátjuk, a pénz mire lesz elég

A Neocore Games Development Kft. hazai videójáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kutatás-fejlesztési beruházás bejelentésén még pénteken Budapesten.

A Neocore Games Magyarország legnagyobb videójáték-fejlesztő cége – mondta az InfoRádióban Mártha Dávid, a GSPlus gamer híroldal főszerkesztője. Bérfejlesztéssel indultak el még a 2010-es évek környékén, aztán elkezdtek saját projekteken dolgozni, amik rendkívül nagy sikert arattak nemzetközi szinten is. A The Incredible Adventures of Van Helsing című játéksorozatuk már több mint egymillió példányban kelt el globálisan. De Mártha Dávid szerint egyelőre csak megtippelni lehet, hogy a cég milyen videojátékot fejleszt az uniós és magyar támogatásból.

Nem jelentettek be egy konkrét játékot, hanem egy EU-s támogatás kapcsán tudunk arról, hogy

„két játék készül jelenleg a stúdióban. Az egyik a már említett The Incredible Adventures of Van Helsing egy új része, illetve egy Broken Sea nevű játék, amiről egyelőre nem sokat tudunk”

– mondta a főszerkesztő, hozzátéve, hogy a bejelentéskor elhangzott tripla A minősítés nehezen megfogható kategória.

„Ez igazából nem jelent semmit konkrétan, hanem mindenki társít hozzá egy értelmet. Nincsenek olyan alapvető mérők, ami alapján AAA-nak mondható egy videójáték. Nem is tudjuk pontosan, honnan ered, valószínűleg egy kölcsönvett szakszó a befektetői piacról, miszerint AAA befektetés az, aminek a legvalószínűbb a megtérülése, a legbiztonságosabb. A videójátékos oldalon inkább úgy használják, hogy ez a legmagasabb minőség, amit el lehet érni. Mindenesetre 4,5 milliárd forint ezen a piacon nem sok mindenre elég – hangsúlyozta a szakértő.

4,5 milliárd forint nagyjából 14 millió dollárnak felel meg. Egy AAA játék fejlesztése több tízmillió, de inkább több százmillió dollárba kerül, és nagyjából ugyanennyit költenek még marketingre és kommunikációra is.

„Magyarországon nyilván lényegesen olcsóbb a videójáték-fejlesztés, mint külföldön. Nem azt mondom, hogy nem lehet 4,5 milliárd forintból kihozni egy nagyon-nagyon jó játékot, de nem ezt értjük feltétlenül szakmailag AAA alatt.

De Magyarországon élvonalbeli videójáték-fejlesztők dolgoznak. A tehetség tehát mindenképpen megvan

egy világszinten is jegyzett magyar videójáték megalkotásához” – mondta az InfoRádióban Mártha Dávid, a főszerkesztő.

Szijjártó Péter: a globális élmezőnybe törünk

A külgazdasági és külügyminiszter ismertette a támogatás részleteit.

„A Neocore Games Development a magyar videójátékipar egyértelműen legnagyobb és legsikeresebb szereplője, és most új technológiákat, történetmesélési módszereket hoz be a videójátékok világába egy magas minőségű narratív tartalomfejlesztési program keretében.

Itt kizárólag magas hozzáadott értékű munkahelyek születnek.

Ez egy 4,5 milliárd forintos fejlesztés, amely a kormány másfél milliárd forintos támogatást biztosít. Ennek eredményeként megvalósulhat az első tisztán magyar fejlesztésű, tripla A kategóriájú videójáték, amelyet a videojátékokat szeretők remélhetőleg hamarosan el fognak tudni érni a nagy platformokon. A videójátékok piacának globális versenye még nincsen lefutva, és Magyarország készen áll a nevezésre” – mondta Szijjártó Péter.

„Pontosan tudjuk, hogy speciális iparágak speciális fejlesztési programokat és speciális beruházási, fejlesztési környezetet kívánnak meg. Ezért a kormány készen áll arra, hogy a kreatív iparág vezetőivel együtt egy olyan jogszabályi, beruházási környezetet dolgozzon ki, amely Magyarországot a filmipart követően a videojátékiparban is egy globális éllovassá teheti. Látjuk, hogy

az emberanyag, a humánerőforrás megvan, erre kell ráépíteni azt a környezetet, amely Magyarországot ebben az új iparágban is sikeressé fogja tenni.

Mi nemcsak voltunk a Jedlik Ányosok, a Neumannok és a Rubik Ernők országa, hanem azok is vagyunk és azok is leszünk a jövőben is. Érdemes tehát nagyot álmodni – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.