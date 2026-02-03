ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Mihályi Péter szerint el kell törölni a 13. és 14 havi nyugdíjat – videó

Infostart

Mihályi Péter liberális közgazdász szerint semmilyen elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíj folyósításának.

A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni – jelentette ki Mihályi Péter a Republikon Intézet időspolitikával kapcsolatos konferenciáján – írta a Magyar Nemzet. A liberális közgazdász hozzátette: „ne csináljunk úgy, hogy minden pénzt a nyugdíjrendszerre megy. Nem mehet!”

Mihályi Péter előrebocsátotta, hogy korrigálni kell, ezért kell eltörölni a nyugdíjasoknak járó juttatást. Majd úgy vélekedett, hogy a társadalommal meg kell értetni az igazságot. Szerinte még a társadalom is tudja, hogy semmilyen elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak. „Ezt el kell törölni!” – mondta.

A rendezvényen a Magyar Nemzet szerint Mihályi Péter az első felszólalásában többször is reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nyeri a választásokat, azt állítva, „nincs alternatíva.”

Íme a videó:

Mihályi Péter szerint el kell törölni a 13. és 14 havi nyugdíjat – videó

13. havi nyugdíj

14. havi nyugdíj

nyugdíjak

