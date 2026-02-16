Hatalmas küszöböt lépett át a BudapestGO alkalmazás

Az elmúlt négy évben a BudapestGO számos fejlesztéssel gazdagodott. Lehetővé teszi többek között a valós idejű járatkövetést és forgalmi információkat, az akadálymentes útvonalak tervezését és a gyors jegy- és bérletbemutatást, valamint a Google Pay és Apple Pay használatát is – közölte a BKK a honlapján.

Az alkalmazás egyik fejlesztésének köszönhetően mások számára is mód nyílt a vásárlásra, továbbá a kosár funkcióval egyszerre több jegy vagy bérlet is megvehető.

Az évek során folyamatosan bővült az applikáció digitális termékkínálata is: elérhetővé váltak az időalapú 30 és 90 perces jegyek, a tízdarabos gyűjtőjegy, valamint ma már libegőjegyet és nosztalgiajegyet is lehet vásárolni a felületen.

Az utazástervezés is egyre pontosabbá és megbízhatóbbá vált: ma már

valós időben követhetők a járatok, azonnal megjelennek a forgalmi változások,

külön jelölést kaptak az akadálymentes járművek és az elsőajtós felszállás is. A BKK a bérletet használók közlekedését is egyszerűbbé tette az alkalmazásban: a „Felszállok” gomb használatával a bérlet bemutatása gyorsabb az elsőajtós járatokon és a metróban, emellett az applikáció útvonaltervezés közben is lehetőséget ad a jegyérvényesítésre.

A BudapestGO ma már nemcsak segíti a közösségi közlekedés mindennapi használatát, hanem kedvezményeket biztosít a fővárosi kikapcsolódási lehetőségekhez is.

Az alkalmazásban vásárolt diákbérlettel például kedvezményesen látogathatók a fővárosi fürdők, a diákok fél áron fesztiválozhatnak a 2026-os Szigeten, továbbá nyereményjátékokon is részt vehetnek és egyéb kedvezményekben részesülhetnek a felhasználók.