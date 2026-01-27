Lépj előre egyet! – lezárult a Katolikus Karitász munkaszocializációs programja

Lezárult a Katolikus Karitász Lépj előre egyet! elnevezésű, komplex munkaszocializációs programja, amelyet hátrányos helyzetű településeken valósítottak meg. A projektnek csaknem háromszáz, 16 éven felüli résztvevője volt, akiket különféle szakmák alapjainak elsajátítása mellett olyan kompetenciákkal láttak el, amelyek révén képesek lesznek a munkaerőpiacra lépni.

A Katolikus Karitász 2024 szeptembere óta segíti azokat a felzárkózó településeken élő embereket, akik szeretnének munkát találni, de ehhez nincs megfelelő kompetenciájuk vagy megfelelő képzettségük. A Lépj előre egyet! című program szakmai vezetője az InfoRádióban elmondta: az érintettek közül sokan még sohasem dolgoztak elsődleges munkaerőpiacon, vagy nagyon régen volt erre lehetőségük. Mint fogalmazott, ezeknek az embereknek – tulajdonképpen a gyermekekhez hasonlóan – egy szocializációs folyamaton kell keresztülmenniük ahhoz, hogy hozzászokjanak az alapvető, elsődleges munkaerőpiaci elvárásokhoz.

Például ahhoz, hogy időben bemenjenek dolgozni, fogadják el, hogy bizonyos utasításokat végre kell hajtaniuk, vagy vállaljanak felelősséget azért a munkáért, amit elvégeztek.

„Ezek olyan készségek, amelyekkel nincsenek tisztában vagy nagyon félrecsúsztak náluk. Mi megpróbáljuk ezeket helyrerakni vagy feléleszteni bennük” – magyarázta Farkas Gábor.

A szakmai vezető beszélt arról is, hogy sok érintett családban úgy nőttek fel a gyermekek, hogy a szülők vagy nem dolgoztak, vagy közmunkások voltak szerény fizetésért. Azt gondolja, „ez egy nagyon nehéz belépő szint”, és ilyenkor legelőször a motivációt kell megalapozni. Ezeknek a hátrányos helyzetű embereknek sok esetben olyan mintáik vannak a jövőre nézve, hogy majd valahogy lesz pénzük a közfoglalkoztatásból, elmennek feketén valamilyen idénymunkát végezni. Csakhogy

így nem ismerik fel, hogy ha elkezdenének tanulni, és többet tennének saját magukért, akkor előrébb tudnának jutni az életben.

Farkas Gábor szerint az ő esetükben nagyon nehéz olyan területeken dolgozni, ahol korábban hatalmas adósságokat halmoztak fel, mert ha később a bejelentett munkájukat elvégezve meg is jelenik a fizetés a számlájukon, azt rögtön levonják. „Nekünk segítenünk kell nekik abban is, hogyan fizessék ki az adósságaikat. Tudatosítanunk kell bennük, hogy jó dolog rendezni az adósságokat, és nem szabad rajtuk csücsülni” – jegyezte meg a szakmai vezető.

A Katolikus Karitász Lépj előre egyet! programjába ezúttal 294 embert tudtak bevonni, Farkas Gábor pedig az eredményekről is beszámolt. Közülük – képzéstől függően – körülbelül harmincan-negyvenen több képzést is elvégeztek. Többen jogosítványt szereztek, mintegy húszan már most munkába álltak, nagyon sokaknál pedig kilátásban van, hogy felveszik őket az elsődleges munkaerőpiacra, kilépnek a közfoglalkoztatásból, munkát keresnek, érettségit vagy egyetemi tanulmányokat terveznek.