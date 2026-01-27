Boszorkányok átkával is küzdenek a Máltaiak Kenyában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kenyában, Tanzániában, Ugandában és Szíriában aktív a Kárpát-medencén kívül – mondta az InfoRádióban a segélyszervezet nemzetközi kapcsolatok vezetője. Kenyában a mombaszai Bogo Bogo 20 ezer fős nyomornegyedében egy tiszta ivóvizet szolgáltató, úgynevezett szanitációs központot építettek és egy speciális gyógypedagógiai programot is működtetnek – tette hozzá Czirják Ráhel.

„Fogyatékossággal élő gyermekeknek és családjaiknak segítünk, ugyanis ők a legszegényebbek között is a legkiszolgáltatottabbak” – mondta, hozzátéve, hogy Kenyában bevett gyakorlat, hogy

ha a gyermek fogyatékossággal születik, akkor az édesapa elhagyja a családot, az anya pedig egyedül marad egy 24 órás felügyeletet igénylő gyermekkel, napi 2 dollárnál kevesebb megélhetéssel.

Bogó Bogóban 200 fogyatékkal élő gyereket találtak, és nekik a helyi partnerekkel együttműködve segítenek – mondta Czirják Ráhel. Egy helyi civil szervezettel együttműködve dolgoznak, az egészségügyi- és oktatási minisztérium és számos szakmai szervezet beleegyezésével, hivatalos engedélyével. A nemzetközi kapcsolati vezető elmondta, ezeket a helyi partnerük intézi, nekik nem szükséges heti szinten ingázni Budapest és Mombasza között, ugyanakkor a szakmai tervek kialakítását Magyarországon végzik, és kulcsmomentumoknál látogatnak ki terepre, mert nagyon fontos, hogy részt vegyenek a megvalósításban, illetve, hogy őket is lássák. Azt is hozzátette, hogy

nagyon sokat tanulnak az ilyen terepmunkából, ráadásul a fogyatékos gyermekeket támogató program létrejötte is a szanitációs központ projektjéből adódott.

A cél már nem csak a segélyezés, hanem a hosszú távú és mélyebb társadalmi változások elérése, például oktatási programokkal annak a stigmatizáló hiedelemnek a megváltoztatása, hogy a fogyatékosság valamilyen bűn vagy egy boszorkány átkának következménye – mondta az InfoRádiónak Czirják Ráhel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatok vezetője.