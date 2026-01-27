ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
NAIROBI, KENYA - 2020/05/22: Residents of Kibera slum are seen going to work amid Coronavirus Pandemic.Residents of Nairobi have decided to move on with their business as usual despite the economy lockdown and restrictions of movements in and out of the Country including restrictions of movements outside Nairobi, Mombasa and other Counties. (Photo by Donwilson Odhiambo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: SOPA Images/Getty Images

Boszorkányok átkával is küzdenek a Máltaiak Kenyában

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Nyilvánosságra hozta a nemzetközi segélyezésről szóló 2025-ös beszámolóját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A magyarok Kenyában egy, a maga nemében egyedülálló gyógypedagógiai programot kezdtek el tavaly, és folytatnak idén, amelynek során boszorkányok átkával is meg kell küzdeniük.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kenyában, Tanzániában, Ugandában és Szíriában aktív a Kárpát-medencén kívül – mondta az InfoRádióban a segélyszervezet nemzetközi kapcsolatok vezetője. Kenyában a mombaszai Bogo Bogo 20 ezer fős nyomornegyedében egy tiszta ivóvizet szolgáltató, úgynevezett szanitációs központot építettek és egy speciális gyógypedagógiai programot is működtetnek – tette hozzá Czirják Ráhel.

„Fogyatékossággal élő gyermekeknek és családjaiknak segítünk, ugyanis ők a legszegényebbek között is a legkiszolgáltatottabbak” – mondta, hozzátéve, hogy Kenyában bevett gyakorlat, hogy

ha a gyermek fogyatékossággal születik, akkor az édesapa elhagyja a családot, az anya pedig egyedül marad egy 24 órás felügyeletet igénylő gyermekkel, napi 2 dollárnál kevesebb megélhetéssel.

Bogó Bogóban 200 fogyatékkal élő gyereket találtak, és nekik a helyi partnerekkel együttműködve segítenek – mondta Czirják Ráhel. Egy helyi civil szervezettel együttműködve dolgoznak, az egészségügyi- és oktatási minisztérium és számos szakmai szervezet beleegyezésével, hivatalos engedélyével. A nemzetközi kapcsolati vezető elmondta, ezeket a helyi partnerük intézi, nekik nem szükséges heti szinten ingázni Budapest és Mombasza között, ugyanakkor a szakmai tervek kialakítását Magyarországon végzik, és kulcsmomentumoknál látogatnak ki terepre, mert nagyon fontos, hogy részt vegyenek a megvalósításban, illetve, hogy őket is lássák. Azt is hozzátette, hogy

nagyon sokat tanulnak az ilyen terepmunkából, ráadásul a fogyatékos gyermekeket támogató program létrejötte is a szanitációs központ projektjéből adódott.

A cél már nem csak a segélyezés, hanem a hosszú távú és mélyebb társadalmi változások elérése, például oktatási programokkal annak a stigmatizáló hiedelemnek a megváltoztatása, hogy a fogyatékosság valamilyen bűn vagy egy boszorkány átkának következménye – mondta az InfoRádiónak Czirják Ráhel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatok vezetője.

