Eltűnt, majd feltámadt a DK „fantom” elnökjelöltje, avagy dr. Tóth Károly rejtélyes politikai kalandjai

A magát jogtudósnak, kánonjogásznak és világpolgárnak beállító karakter 2024-ben kezdte meg működését. A profil mögött álló ismeretlenek rendkívüli részletességgel dolgozták ki a figurát:

Latin idézetekkel tűzdelt bejegyzések, sajátos, indokolatlan nagybetűs írásmód.

A profilképeken látható idős férfi arcvonásai folyamatosan változtak – a fotók szemlátomást az internetről összeollózott, esetenként MI-vel manipulált képek voltak - írja a Telex.

Dr. Tóth Károly Dobrev Klárával közös (hamisított) fotókat osztott meg, és nyílt leveleket intézett a politikai elit tagjaihoz. Hamis közvéleménykutatásokat is közölt, amelyen a DK második a Fidesz mögött.

MI-generált elnöki beszéd

A történet 2026 elején érte el a csúcspontját, amikor a profil bejelentette: a DK őt szánja köztársasági elnöknek. A karakter egy mesterséges intelligenciával készült videóban még újévi köszöntőt is mondott a közel 10 000 követőjének. A Demokratikus Koalíció hivatalos közleményben határolódott el a profiltól, jelezve, hogy semmiféle kapcsolatban nem állnak a „jelölttel”, és jelentették az oldalt a Facebook üzemeltetőinek - írta a telex.hu.

Villámgyors távozás a leleplezés után

A lap tételesen cáfolta az életrajzi elemeket (például a nem létező Kánonjogtudósok Társaságát). Szinte biztos, hogy a profil célja vélhetően a politikai lejáratás vagy a trollkodás magasabb szintje volt.

Amint az országos sajtó ingerküszöbét átlépte a téma és megjelentek a további leleplező írások, dr. Tóth Károly profilja egy időre eltűnt a közösségi médiából. Ma, azaz vasárnap azonban ismét elérhető egy Facebook-oldal, amelyen az álpolitikus újra „él”.

Veszély

A szakértők szerint az eset rávilágít arra, hogy a generatív mesterséges intelligencia korában még egy vizuálisan „suta” karakter is képes komoly zavart okozni. Ha az emberek egy része elhitte, hogy egy Photoshop-hibákkal teli figura valódi elnökjelölt lehet, akkor a professzionálisabb technológiával készült álprofilok a jövőben alapjaiban rengethetik meg a közbizalmat.