ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Poltikai átverés a DK állítólagos elnökjeleltje.
Nyitókép: Fotó: AI-jal készült kép

Eltűnt, majd feltámadt a DK „fantom” elnökjelöltje, avagy dr. Tóth Károly rejtélyes politikai kalandjai

Infostart

Közel két évnyi tudatos építkezés után nyomtalanul törölték a közösségi médiából azt a dr. Tóth Károly néven futó profilt, amely az elmúlt hetekben a Demokratikus Koalíció (DK) önjelölt köztársaságielnök-jelöltjeként keltett politikai zavart. A profil azután vált elérhetetlenné, hogy több oknyomozó cikk is leleplezte a karakter mögötti ellentmondásokat.

A magát jogtudósnak, kánonjogásznak és világpolgárnak beállító karakter 2024-ben kezdte meg működését. A profil mögött álló ismeretlenek rendkívüli részletességgel dolgozták ki a figurát:

Latin idézetekkel tűzdelt bejegyzések, sajátos, indokolatlan nagybetűs írásmód.

A profilképeken látható idős férfi arcvonásai folyamatosan változtak – a fotók szemlátomást az internetről összeollózott, esetenként MI-vel manipulált képek voltak - írja a Telex.

Dr. Tóth Károly Dobrev Klárával közös (hamisított) fotókat osztott meg, és nyílt leveleket intézett a politikai elit tagjaihoz. Hamis közvéleménykutatásokat is közölt, amelyen a DK második a Fidesz mögött.

MI-generált elnöki beszéd

A történet 2026 elején érte el a csúcspontját, amikor a profil bejelentette: a DK őt szánja köztársasági elnöknek. A karakter egy mesterséges intelligenciával készült videóban még újévi köszöntőt is mondott a közel 10 000 követőjének. A Demokratikus Koalíció hivatalos közleményben határolódott el a profiltól, jelezve, hogy semmiféle kapcsolatban nem állnak a „jelölttel”, és jelentették az oldalt a Facebook üzemeltetőinek - írta a telex.hu.

Villámgyors távozás a leleplezés után

A lap tételesen cáfolta az életrajzi elemeket (például a nem létező Kánonjogtudósok Társaságát). Szinte biztos, hogy a profil célja vélhetően a politikai lejáratás vagy a trollkodás magasabb szintje volt.

Amint az országos sajtó ingerküszöbét átlépte a téma és megjelentek a további leleplező írások, dr. Tóth Károly profilja egy időre eltűnt a közösségi médiából. Ma, azaz vasárnap azonban ismét elérhető egy Facebook-oldal, amelyen az álpolitikus újra „él”.

Veszély

A szakértők szerint az eset rávilágít arra, hogy a generatív mesterséges intelligencia korában még egy vizuálisan „suta” karakter is képes komoly zavart okozni. Ha az emberek egy része elhitte, hogy egy Photoshop-hibákkal teli figura valódi elnökjelölt lehet, akkor a professzionálisabb technológiával készült álprofilok a jövőben alapjaiban rengethetik meg a közbizalmat.

Kezdőlap    Belföld    Eltűnt, majd feltámadt a DK „fantom” elnökjelöltje, avagy dr. Tóth Károly rejtélyes politikai kalandjai

elnökjelölt

demokratikus koalíció

politikai blöff

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat

Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat

Kína sikeresen végrehajtotta első fém 3D-nyomtatási kísérletét az űrben, ami jelentős előrelépés az ország Föld körüli pályán végzett gyártási képességeinek fejlesztésében - közölte szombaton a Kínai Tudományos Akadémia (CAS).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Guinness-rekordra készülnek a vidéki böllérversenyen: 5500 tojásból, 50 ezer palacsintát sütnek

Guinness-rekordra készülnek a vidéki böllérversenyen: 5500 tojásból, 50 ezer palacsintát sütnek

Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

The Trump administration claims Alex Pretti approached officers with a handgun and agents fired “defensive shots”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 10:55
Elhunyt a magyar sorozatszínész
2026. január 25. 09:09
Elfogatóparancs a koreai művezető ellen, de hoppon maradhat a Samsung-baleset magyar áldozata
×
×
×
×