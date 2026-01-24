Áttörés nélkül zárult az első ukrán-orosz-amerikai tárgyalás, de folytatják – a nap hírei

Állami kötelességnek nevezte a rezsicsökkentést a kormányfő a Digitális Polgári Körök kaposvári rendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a lehetőséget nehéz fenntartani, de úgy kell tekinteni rá, mint egy közszolgáltatásra. A Fidesz elnöke megismételte: amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig megmarad a rezsicsökkentés. Orbán Viktor ismertette a február elején induló nemzeti petíció három kérdését is. Szerinte nemet lehet mondani Ukrajna további finanszírozására, a rezsiárak háború miatti emelésére és Ukrajna uniós tagságára. Orbán Viktor a rendezvényen szólt arról is: a Mol megkapta az amerikai engedélyt ahhoz, hogy megvegye a szerb olajtársaságot.

A tervek szerint március végéig aláírják a szerződést arról, hogy a Mol kivásárolja az orosz tulajdonrészt a szerb NIS-ből – mondta a Mol stratégiai igazgatója. Bacsa György a MOL Talks podcast adásában megerősítette, hogy a Gazpromnyefty hivatalosan elfogadta a magyar vállalat által tett vételi ajánlatot, jelenleg a tranzakció részletein dolgoznak. A vételárat és az egyéb pénzügyi feltételeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Orbán Anita lesz a TISZA párt külügyi vezetője- jelentette be Magyar Péter pártelnök. Orbán Anita 2010 és 2015 között Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete volt, legutóbb a Vodafone Global igazgatójaként dolgozott. Orbán Anita a most közzétett beszélgetésben azt közölte: a Tisza párt szakértőjeként véget vetne az eddigi hintapolitikának, mert szerinte a külpolitikai elszigeteltség már a gazdasági érdekérvényesítést is veszélyezteti. Hozzátette: be kell fejezni a szövetségesekkel való folyamatos konfrontációt, mert Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül az Európai Unióban és a NATO-ban van.

Életveszélyes a jégen tartózkodni – az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege – figyelmeztetett az Operatív Törzs. A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Mivel a jég nem biztonságos, ezért elmarad a most hétvégére tervezett Balaton-átcsúszás is.

Több mint 70 ezer diák írt központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. Már elérhető a feladatsorok megoldása. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsga után nyolc napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz nyolc órát kell biztosítania. A központi írásbeli vizsga után február 19-ig kell eljuttatni a középiskolákba a jelentkezési lapokat.

Érdemi áttörés nélkül zárult az első háromoldalú, ukrán-orosz-amerikai tárgyalás Abu-Dhabiban, de a megbeszélések már a jövő héten folytatódhatnak. Közben Moszkva újabb ukrajnai célpontokat támadott. Volodimir Zelenszkij a kétnapos megbeszélések lezárulta után a Telegramon azt közölte, hogy találkozón a katonai vezetők a háború befejezésének feltételeit vitatták meg, emellett meghatározták a további találkozókra tervezett kérdéseket.

Csehországban ismét Andrej Babis-t választották az ANO elnökévé a tisztújító gyűlés küldöttei. A kormánykoalíciós párt, az Elégedetlen Polgárok Akciója rendezvényén a miniszterelnök a szavazatok mintegy 94 százalékát kapta. Andrej Babisnak nem volt ellenfele a tisztújító gyűlésen. Kampánybeszédében Andrej Babis arról beszélt, hogy két év múlva ismét indulni akar a mozgalom vezetői posztjáért.

Nagyobb szerepvállalást vár a szövetségesektől saját maguk megvédéséhez az Egyesült Államok új nemzet védelmi stratégiája. A Pentagon által közzétett dokumentum kritikaként fogalmazza meg, hogy az Egyesült Államok katonai partnerei a múltban túlzott mértékben hagyatkoztak a korábbi amerikai adminisztrációk felől várt katonai segítségre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok a jövőben is kulcsszerepet játszik majd a NATO-n belül.

Újabb embert öltek meg a szövetségi ügynökök Minneapolisban – közölték a helyi hatóságok. Egy 37 éves férfi vesztette életét. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a férfinél fegyver volt és megpróbálták a földre teperni. Azt nem közölték, hogy pontosan mi vezetett a lövésekhez. A helyszínen ismét tüntetők jelentek meg.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Washingtont az egyéni szabadságjogok és a nemzetközi jog betartására a bevándorlókkal szemben. Volker Türk közölte: a világszervezet önkényes és törvényellenes letartóztatásokról és őrizetbe vételekről értesült. Kijelentette: az amerikai bevándorlási hivatal szükségtelen és aránytalan erőt alkalmaz.

100 százalékos vámot helyezett kilátásba a kanadai árukra az amerikai elnök, ha Ottawa megállapodást kötne Pekinggel. Donald Trump ezt saját közösségi oldalán jelentette be. Mark Carney kanadai kormányfő a közelmúltbeli pekingi látogatásán jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával.

Az Egyesült Államokban már csaknem tízezer légijáratot töröltek a rendkívüli téli időjárás miatt. A sarkvidéki eredetű téli vihar az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti, számos államban már pénteken veszélyhelyzetet hirdettek. A várható károk és áramkimaradások nagyságrendje megközelítheti egy hurrikán által okozott károk mértékét is.