Már 100 ilyen külföldi dolgozik Budapest utcáin – fotók

Volt időszak, amikor néhányan úgy gondolták, a villamos a múlt része. Mi azt gondoljuk, a jövőé is – mondta a jármű bemutatásán, a Mexikói úti villamos-végállomáson a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette: azon dolgoznak, hogy még több ilyen villamos közlekedhessen a fővárosban, mert Budapest identitásának része a villamoshálózat.

Karácsony Gergely köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzátett ahhoz, hogy most a századik CAF-villamost lehet ünnepelni Budapesten. A főpolgármester köszönetet mondott az előző városvezetésnek, Tarlós István volt főpolgármesternek és Vitézy Dávidnak, a Fővárosi Közgyűlésben a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének, aki korábban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezetője volt azért, hogy megkötötték a szerződést. Megköszönte a BKK mostani és Walter Katalin alatti vezetésének, hogy a szerződést életben tartották, aminek a nyomán újabb villamosokat tudott a főváros beszerezni, a gyártó CAF-nak, amiért meg tudtak állapodni a szerződés meghosszabbításáról, továbbá a járművek szakszerű és precíz szállásásáért. A főpolgármester köszönetet mondott a BKV járműjavító dolgozóinak és a BKV munkatársainak.

Karácsony Gergely megköszönte az Európai Uniónak, hogy szinte teljes mértékben finanszírozza a járműbeszerzést, az irányító hatóságnak, és a kormánynak is, amiért együttműködött a fővárossal a villamosbeszerzés ügyében. Külön kiemelte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, aki nélkül nem biztos, hogy sikerült volna támogatási szerződést szerezni a járművekhez.

Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a századik CAF villamos forgalomba állítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón és bemutatón a Mexikói úti villamos-végállomáson 2026. január 23-án. MTI/Balogh Zoltán

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta, a fővárosban a villamosközlekedés a 19. században indult meg, az első alacsonypadlós villamosok – a Combinók – 2006-ban jelentek meg Budapest utcáin, az első CAF villamosok pedig 2015-2016-ban. A villamosbeszerzés második ütemében, 2021-ig 73 CAF villamos érkezett, egy opció keretében pedig további 51 ilyen jármű beszerzéséról született szerződés.

Mint mondta, csak a modern, alacsonypadlós, klimatizált villamosok tudják felvenni a versenyt a gépkocsik kényelmével, emellett a járművek olyan vezetéstámogató rendszerrel vannak felszerelve, amelyek biztonságosabbá teszik a városi közlekedést.

Ma 16 kerületben, a 36 villamosvonalból 12-n lehet ilyen villamossal utazni. A CAF villamosok megérkezésük óta 40 millió kilométert tettek meg, és naponta 250 ezer budapesti használja őket. Jelenleg a villamosflotta 40 százaléka alacsonypadlós, és az utasok kétharmadát ilyen villamossal szállítják – mondta.

Bodor Ádám szólt arról is, bíznak abban, hogy a villamosok érkezése mellett érkezik európai uniós forrás az angyalföldi, ferencvárosi és Száva utcai kocsiszínek, valamint a vonali infrastruktúra – például az áramellátás, a villamospálya és a peronok – fejlesztéséhez, hogy minél többfelé közlekedhessenek az alacsonypadlós, modern CAF villamosok. Jelezte: annak érdekében, hogy folyamatos legyen a járműállomány megújítása, előkészítenek egy új villamostendert.

Az 51 CAF villamos beszerzése az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg 54,15 milliárd forint támogatási összegből.

A századik CAF villamos forgalomba állításával kapcsolatban a BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az akadálymentesített, alacsonypadlós és klímával felszerelt CAF-villamosok jelentősen növelik az utazási komfortot, hozzájárulnak az esélyegyenlőség biztosításához, valamint erősítik a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedést.

Mint írták, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán, sőt a 100. villamos forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével – és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit - írták.

Idézték Felipe Rodrigo Magalt, a CAF területi igazgatóját, aki a közlemény szerint az ünnepségen arról beszélt, a cég büszke arra, hogy több mint 12 éve működik együtt a fővárossal az utasok igényeinek kielégítése érdekében.