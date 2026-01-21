ARÉNA - PODCASTOK
Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Karácsony Gergely: a főváros tovább küzd az igazáért

Infostart

Az Alkotmánybíróság (AB) döntése után folytatódó közigazgatási perben a főváros tovább küzd az igazáért a bíróságok előtt a szolidaritási hozzájárulás ügyében - közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: nehéz érteni egy alkotmánybírósági döntést, főleg annak, aki nem akarja érteni.

Az Alkotmánybíróság a keddi végzésében érdemben nem is foglalkozott a Fővárosi Törvényszék alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályaival; a testület a törvényszék indítványát nem elutasította, hanem érdemi vizsgálat nélkül visszautasította, mondván, hogy a 2024-ben a szolidaritási hozzájárulás tárgyában hozott, ügydöntő határozatában foglaltak változatlanul irányadóak, ítélt dolognak minősülnek - írta a főpolgármester.

Hozzáfűzte: a 2024-es döntés szerint csak tisztességes eljárásban állapítható meg a szolidaritási hozzájárulás összege, a kormányzatnak pedig biztosítania kell, hogy az elvonás ne legyen túlzó, az önkormányzati feladatellátást veszélyeztető mértékű.

Mivel ezek a feltételek a 2025-ben sem teljesültek, a mostani alkotmánybírósági döntés után folytatódó közigazgatási perben tovább küzd a főváros az igazáért a bíróságok előtt - közölte Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely: a főváros tovább küzd az igazáért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

