Karácsony Gergely: a főváros tovább küzd az igazáért

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: nehéz érteni egy alkotmánybírósági döntést, főleg annak, aki nem akarja érteni.

Az Alkotmánybíróság a keddi végzésében érdemben nem is foglalkozott a Fővárosi Törvényszék alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályaival; a testület a törvényszék indítványát nem elutasította, hanem érdemi vizsgálat nélkül visszautasította, mondván, hogy a 2024-ben a szolidaritási hozzájárulás tárgyában hozott, ügydöntő határozatában foglaltak változatlanul irányadóak, ítélt dolognak minősülnek - írta a főpolgármester.

Hozzáfűzte: a 2024-es döntés szerint csak tisztességes eljárásban állapítható meg a szolidaritási hozzájárulás összege, a kormányzatnak pedig biztosítania kell, hogy az elvonás ne legyen túlzó, az önkormányzati feladatellátást veszélyeztető mértékű.

Mivel ezek a feltételek a 2025-ben sem teljesültek, a mostani alkotmánybírósági döntés után folytatódó közigazgatási perben tovább küzd a főváros az igazáért a bíróságok előtt - közölte Karácsony Gergely.