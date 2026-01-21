ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában.

Varga-Bajusz Veronika: a gyermeket vállaló hallgatók automatikusan állami ösztöndíjasok lesznek

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Tavaly csaknem 78 ezer állami ösztöndíjas hallgatót vettek fel a felsőoktatási intézményekbe. Az idei támogatási tervekről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Idén 92 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet határoztunk meg az egyetemeknek, miután a tavalyi év volt talán az elmúlt időszak legerősebb felvételije. Továbbra is ezt azt az arányt szeretnénk tartani, hogy négy hallgatóból három legyen állami ösztöndíjas – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az InfoRádióban.

Varga-Bajusz Veronika arról is beszélt az Aréna című műsorban, hogy az orvosképzés az egyik véglete a képzések költségeit mutató skálának, például a jogi- vagy a közgazdászképzések költsége jóval alacsonyabb, néhány százezer forint itt a képzési költség, hasonlóan a pedagógusképzésekhez. Elmondása szerint általában a humán képzések költségei kedvezőbben alakulnak.

A műszaki és orvosi képzések, ahol sok az eszköz- és anyaghasználat az oktatás során, nagyobb költséggel járnak.

Az ösztöndíjakról is szó volt az Arénában. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy vannak-e átjárási lehetőségek, hogyan kerülhet valaki például államilag támogatott pozícióba, ha költségtérítéses helyre jutott be, viszont szárnyal az egyetemen.

Az államtitkár kiemelte: „továbbra is van erre lehetőség, annyi a különbség, hogy korábban a minisztériumban húzták meg ezeket a határokat, most minden esetben az egyetem határozza meg, hogy hogyan sorolja át egyik irányból a másikba a hallgatókat. Ennek a legtöbb eleme természetesen a tanulmányi eredménytől függ, és azt gondoltuk, hogy sokkal jobban látja maga az egyetem, hogy mely képzési területén mi az az átlag, ami ilyen szempontból értelmezhető és valóban motivációt is jelent.”

Viszonylag újonnan bevezetett intézkedés, hogy úgy is át lehet kerülni önköltségesből állami ösztöndíjas helyre, hogyha gyermeket vállal a hallgató. „Azok a 30 év alatti hallgatók automatikusan átkerülnek állami ösztöndíjas képzésre, akik gyermeket vállalnak, legyenek akár apukák vagy anyukák” – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika.

