2026. január 17. szombat
Alkoholos koktél egy pohárban, szívószállal, jéggel.
Nyitókép: Pixabay

Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A közelmúlt válságidőszakában a pénzügyi stressz és a státusz-orientáció növelte leginkább az alkoholfogyasztást, a pandémia időszakában ugyanakkor nem indult általános alkoholfogyasztási hullám Magyarországon – derült ki egy most megjelent kutatásból. Az InfoRádió a felmérésről Fertő Imrét, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát kérdezte.

A kutatás a Covid idején készült, bár eredetileg nem ez volt a terv. Azért volt érdekes a Covid, mert egy speciális stresszhelyzetet teremtett, így azt is vizsgálni lehetett, hogy ha éri a társadalmat egy ilyen hatás, akkor hogyan reagálnak az emberek például az alkoholfogyasztási szokásaikat illetően – mondta az egyetemi tanár.

A kiindulópont az, amit mindenki ismer, vagy sokan ismernek, a nemzetközi statisztikák alapján sajnos elég elöl vagyunk az egy főre jutó alkoholfogyasztásban. „Ehhez képest nagyon meglepő eredmény volt, hogy a reprezentatív felmérésben a válaszadók 50 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, és a válaszadóknak mindössze 3 százaléka mondta azt, hogy a Covid hatására megnövelte az alkoholfogyasztást. Ám ha abból indulunk ki, hogy ez egy reprezentatív felmérés, így ez a 3 százalék 300 ezer embert jelent, ez már egy komoly szám.”

A leginkább veszélyeztetett csoportba azok tartoztak, akik azt válaszolták, hogy a járvány alatt anyagi nehézségekkel kellett szembenézniük. Mellettük az idős emberek, a nők, és a kisgyermekesek körében nagyobb eséllyel nőtt az alkoholfogyasztás. Utóbbiakkal kapcsolatban elmondta: akik közülük korábban is fogyasztottak alkoholt, azok a járvány idején növelték az alkoholfogyasztásukat, ez egy plusz levezetési módot jelentett.

„A kutatás legfőbb újdonsága az volt, hogy az értékrend szintén befolyásolja az alkoholfogyasztási szokásokat stresszhelyzetben. Akik számára a hatalom és a státusz fontos érték volt, azok inkább fogyasztottak alkoholt a járvány hatására. Gondoljunk arra, hogy a státusznak és a sikernek egyfajta rítusa az ünneplés, amelyek alkalmával alkoholt fogyasztunk, és ha van egy ilyen stresszhelyzet, akkor a kontroll kevésbé érvényesül” – fogalmazott Fertő Imre.

Mindezek alapján felhívta a figyelmet a célzott alkoholellenes kampányok fontosságára, ugyanis nem mindenkinek ugyanazok az üzenetek jönnek be.

Az egyetemi tanár arról is beszélt, hogy arra még nincsen adat, miként változott a helyzet a járvány után. Tervben van egy újabb kutatás, annak elkészültével majd össze lehet hasonlítani az adatokat – mondta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

kutatás

corvinus egyetem

alkoholfogyasztás

