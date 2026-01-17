ARÉNA - PODCASTOK
Tüntetõ kamionosok haladnak a fõvárosi Árpád hídon 2025. december 22-én. A fuvarozók a díjak megemelése ellen tiltakoznak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 19-én hét fuvarozói szervezet képviselõivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével. A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban.
Nyitókép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Még időben elrántja a kormányt a kormány

Infostart

Lehet esély a hazai útdíjrendszer, a súlykorlátozások és a bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára. Egységes javaslatcsomag készül.

Az egyeztetések eredményeként a kormányzat hajlandó az útdíjrendszer, a súlykorlátozások és a bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára, amelyekre a szakmai szervezetek egységes javaslatcsomagot nyújtanak be február 15-ig.

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy a 2026. január 1-jére tervezett 54,3 százalékos útdíjemelés elkerülése kulcsfontosságú volt a gazdaság gerincét adó magyar családi vállalkozások védelme érdekében. A fuvarozók ugyanis sem kigazdálkodni, sem áthárítani nem képesek ekkora többletterhet.

A fuvarozók ipartestülete szerint több ezer magyar családi vállalkozás jövőjéről is tárgyalnak. Az a céljuk, hogy egyetlen fuvarozónak se kelljen erején felüli terhet viselnie – olvasható a vezess.hu cikkében.

A közös munka fókuszában a fuvarozó vállalkozások védelme, a súlykorlátozások ésszerűsítése és egy kiszámítható, középtávú útdíj-stratégia áll.

egyeztetés

útdíj

súlykorlátozás

érdekvédelem

