2026. január 15. csütörtök
Egy férfi lapától az ónos esõben Budapesten, a Barcsay utcában 2026. január 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt az újabb figyelmeztetés, a TEK és a honvédség is készenlétben áll

Infostart / MTI

Enyhül az időjárás, sokfelé azonban ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani, vasárnap újra hidegebb lesz – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője csütörtöki közleményében.

Mukics Dániel azt írta, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön helyenként sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Késő délutántól, estétől az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest területén lehet számítani minimális ónos esőre. Vasárnap újra hidegebbre fordul az időjárás, mínusz 15 Celsius-fok sem kizárt az észak-keleti országrészben.

Szerdán szünetelt az ivóvízellátás 19 településen, ez 3371 fogyasztót érintett, a hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Csütörtök hajnalban Jászkiséren dolgoztak, ott 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ami 139 fogyasztót érintett. Átmenetileg szünetel az ivóvízellátás Balatonszabadiban 80 fogyasztónál és Derecskén 3769 fogyasztási helyen. A hibák kiküszöbölése folyamatban van – közölte.

Szerdán 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett. Csütörtök délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetelt átmenetileg az áramszolgáltatás, ami kilenc fogyasztót érintett – tette hozzá.

A tájékoztatás szerint a hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. Ahol hulladékszállító autóval az útviszonyok miatt egyes utcák nem megközelíthetők, ott gyalogosan oldják meg a feladatot. A betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség – tudatta Mukics Dániel.

A közutakon 78 munkagép dolgozott a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben szerdán. A síkosságmentesítéshez 61 220 tonna útszórósó és több mint egymillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre. Elzárt település továbbra sincs az országban, lezárt út, súlykorlátozás nincs érvényben – írta.

A vasúti közlekedésben váltóhibák és balesetek miatt Bicske és Budapest között nem jártak a vonatok. Érd alsón váltóhibák miatt egyes vonatok módosított útvonalon jártak. Helyenként 15-20 perces késéssel közlekedtek a vonatok. Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbuszok jártak. A Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon egy vágányon halad a forgalom, emiatt nő a menetidő. A közösségi buszközlekedésben 15-25 perces késések fordultak elő. Hét településen nem tudták garantálni az utasbiztonságot szerdán, ezért busszal nem volt elérhető Alsóerek, Felsőerek, Gombolyag, Imola, Kistény, Öregtény, Varbóc. Csütörtökön kizárólag Imola és Kánó nem elérhető busszal. Országosan 25 megállóhelyen nem állnak meg a buszok az útviszonyok miatt. A légi közlekedés zavartalan – közölte.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes magyarországi szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen emiatt áradás. Eddig csak kikötői jégtörésre volt szükség – tette hozzá.

Harmincegy köznevelésben intézményben volt fűtési probléma, ezek elhárítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni. A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el online oktatást – tudatta Mukics Dániel.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 66 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották, ami az egy évvel ezelőtti beavatkozások 155 százaléka. Jégről, jég alól senkit nem kellett menteni. A rendőrséget 165 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 16 pedig személyi sérüléssel járt. Ez az átlagos januári napi balesetszám 150 százaléka. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2516 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 107 esetben nyújtottak segítséget. 941 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 18 embert kellett figyelmeztetni – írta.

A mentőszolgálat 4072 mentési esethez vonult szerdán, ami egy átlagos januári naphoz hasonlítva 8 százalékos emelkedés. A TEK és a honvédség továbbra is készenlétben áll, ha szükséges, az érintett területen speciális járművekkel rövid időn belül bevethetők – áll a közleményben.

Az Egyesült Államok jelen pillanatban komolyan mérlegeli a katonai csapás lehetőségét, ennek zajlanak az előkészületei. Iránban is egy komolyabb mozgósítást látunk a Forradalmi Gárda részéről, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összecsapás biztosan be is fog következni – vélekedett csütörtök reggel Csicsmann László.
 

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

