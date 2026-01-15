Jön az újabb hullám, közelít az ónos eső – térképen az érintett területek

Észak felől a késő délutáni óráktól középszinten is megnövekszik a felhőzet, amelyből többnyire gyenge intenzitású csapadék is várható. Mivel a magasabb légrétegekben bőven 0 fok feletti a hőmérséklet, a felszín közelében viszont zömmel az alatti, így több helyen sajnos megint a tél legveszélyesebb csapadékformájával találhatjuk szembe magunkat, ám azért jóval gyengébb „kiadásban”, mint amilyenre tegnapelőtt volt példa – írta a HungaroMet.

Felszíni jegesedés ettől függetlenül előfordulhat, erre vonatkozóan figyelmeztetést is kiadtak.