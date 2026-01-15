ARÉNA - PODCASTOK
Jeges út Gyõrben, a Bercsényi ligetben 2026. január 13-án. Az ónos esõ miatt Dunántúl jelentõs részére riasztást adott ki a HungaroMet.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Jön az újabb hullám, közelít az ónos eső – térképen az érintett területek

Infostart

Az érintett régiókra és az érkezési időre vonatkozó friss információkkal egészítette ki a csütörtökre vonatkozó figyelmeztetését a HungaroMet.

Észak felől a késő délutáni óráktól középszinten is megnövekszik a felhőzet, amelyből többnyire gyenge intenzitású csapadék is várható. Mivel a magasabb légrétegekben bőven 0 fok feletti a hőmérséklet, a felszín közelében viszont zömmel az alatti, így több helyen sajnos megint a tél legveszélyesebb csapadékformájával találhatjuk szembe magunkat, ám azért jóval gyengébb „kiadásban”, mint amilyenre tegnapelőtt volt példa – írta a HungaroMet.

Felszíni jegesedés ettől függetlenül előfordulhat, erre vonatkozóan figyelmeztetést is kiadtak.

időjárás

előrejelzés

térkép

ónos eső

hungaromet

Nemzeti Petíciót indít a kormány
Kormányinfó percről percre

Nemzeti Petíciót indít a kormány
A magyar állam jogsegéllyel is azok mellett áll, akik származásuk miatt jogsérelmet szenvednek el a Benes-dekrétumok miatt. Fontos információk érkeztek a Nemzeti Petícióról, a V4-ektől érkező támogatásról, a Mercosur-megállapodás következményeiről. Tartson velünk!
 

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Rémtúra lett az egyórás repülésből: 15 óráig tartott a Wizz Airnek hazahozni utasait Budapestre

Rémtúra lett az egyórás repülésből: 15 óráig tartott a Wizz Airnek hazahozni utasait Budapestre

A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

Astronauts return to Earth after first ever medical evacuation from space station

Watch live as Nasa holds a news conference after Crew-11 splashes down off the coast of California.

2026. január 15. 11:01
Csak szerdán hatvanhat riasztást kaptak a tűzoltók a téli időjárás miatt
2026. január 15. 10:23
Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól
