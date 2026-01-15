Alaposan összerúgta a port a Medián és a DK

Szerdán a hvg.hu publikálta az általa a Mediántól rendelt közvélemény-kutatási eredményeket, ezek alapján a Tisza Párt 12 százalékkal vezet a kormánypártok előtt, de ami miatt a Demokratikus Koalíció tiltakozik, hogy a pártot alaposan a parlamenti küszöb alatt, 1 százalékra mérték.

Molnár Csaba, a párt ügyvezető elnöke erre reagálva Facebook-posztot tett közzé, amelyben arról írt, tavaly két személyes találkozót is kért a kutató a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük „sok millió forintért felméréseket”, a párt azonban erre nem volt hajlandó. A politikus szerint a mostani felmérés a visszautasításra született bosszú, „pénzéhes kamuizé”.

Mint a Telex összefoglalójából kiderül, a hvg.hu az ügyben tisztázólag megkereste a Mediánt vezető Hann Endrét, aki szerint épp fordítva van minden, Molnár Csaba állításai „képtelen hazugságok”, egy levelezést is megosztott a portállal, állítása szerint tavaly ez volt az egyetlen üzenetváltás közte és a DK, egészen pontosan Sebián-Petrovszki László frakcióvezető között a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban.

Hann szerint Sebián-Petrovszki azon gondolkodott, hogy a DK által használt kutatóintézeteken kívül másokkal is készíttessen felmérést, és így jutott eszébe a Medián.

A lehetséges kutatásokról és kérdőívekről szóló személyes megbeszélés után Hann elmondta, hogy a korábbi felmérések alapján mekkora nyitottság mutatkozik a társadalomban a DK iránt, és hogy a körükben tudná a párt tesztelni a szavazási motivációt befolyásoló tényezőket. Azt is felajánlotta, hogy konkrét árajánlattal jelentkezik arra az esetre, ha ez érdekes lenne a DK-nak. De szerinte Sebián-Petrovszkit tavaly augusztus 27-én csak az érdekelte, hogyan jöhet ki jó eredmény a DK számára, végül árajánlatot sem kért a párt.

A DK aztán erre is reagált, a párt szerint Hann Endre elképesztő, a piaci ár sokszorosának megfelelő igénnyel lépett fel, ráadásul azért akartak találkozni a kutatóval, mert szerintük permanensen alulmérték a pártot a többi kutató eredményéhez képest. Hann Endre ráadásul szóban javaslatot tett a Medián részéről a DK számára, hogyan lehetne a DK eredményein javítani, amelyet ezután írásban is megerősített. Ezt a levelezést Hann Endre indította a párt szerint, a DK az erről szóló levelezést osztotta meg.

„Ez az országos 1000 fős felmérés egyébként alkalmas lenne, hogy lépéseket tegyünk abban az irányban, amelyről legutóbbi találkozón beszéltünk: a véletlen mintán kialakíthatunk egy olyan célcsoportot, amely fogékony lehet a DK értékeire, üzeneteire. A legutóbb felmérésünkben durván minden negyedik ember volt olyan, aki magát baloldalinak mondta és/vagy állítása szerint a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna a DK-ra” – írta a Medián vezetője a DK közlése szerint, hozzátéve, hogy egy újabb személyes találkozón pontosíthatnák az igényeket, és konkrét árajánlatot is küldhetne. Bő egy héttel később, augusztus 27-én Sebián-Petrovszki arról érdeklődött Hann-nál, hogy van-e olyan aspektus, amit megmérve jó eredmény jönne-e ki a DK számára, mire a Medián vezetője a potenciális DK-szavazókat jellemezve azt válaszolta: „Hááát… rendszerkritikai beállítottságban, politikai érdeklődésben és aktivitásban jobbak az átlagosnál, nagyjából Tisza-szavazókéhoz hasonló arányokkal. És viszonylag urbanizált településekről jönnek.” Ezt követően volt szó árról, ami több tízmillió forinttal volt magasabb, mint ami a piaci viszonyok alapján a DK szerint indokolt volt.