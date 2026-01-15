ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.85
usd:
332.42
bux:
120938.73
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Analyst working with Business Analytics and Data Management System on computer to make report with KPI and metrics connected to database. Corporate strategy for finance, operations, sales, marketing
Nyitókép: NicoElNino/Getty Images

Alaposan összerúgta a port a Medián és a DK

Infostart

Mindkét fél levelezést osztott meg a másik terhére, nehezen kibogozható szinte az is, hogy ki mit állít, de az biztos, hogy a DK szerint túl alacsony számokat mér a Medián a párt népszerűségéről.

Szerdán a hvg.hu publikálta az általa a Mediántól rendelt közvélemény-kutatási eredményeket, ezek alapján a Tisza Párt 12 százalékkal vezet a kormánypártok előtt, de ami miatt a Demokratikus Koalíció tiltakozik, hogy a pártot alaposan a parlamenti küszöb alatt, 1 százalékra mérték.

Molnár Csaba, a párt ügyvezető elnöke erre reagálva Facebook-posztot tett közzé, amelyben arról írt, tavaly két személyes találkozót is kért a kutató a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük „sok millió forintért felméréseket”, a párt azonban erre nem volt hajlandó. A politikus szerint a mostani felmérés a visszautasításra született bosszú, „pénzéhes kamuizé”.

Mint a Telex összefoglalójából kiderül, a hvg.hu az ügyben tisztázólag megkereste a Mediánt vezető Hann Endrét, aki szerint épp fordítva van minden, Molnár Csaba állításai „képtelen hazugságok”, egy levelezést is megosztott a portállal, állítása szerint tavaly ez volt az egyetlen üzenetváltás közte és a DK, egészen pontosan Sebián-Petrovszki László frakcióvezető között a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban.

Hann szerint Sebián-Petrovszki azon gondolkodott, hogy a DK által használt kutatóintézeteken kívül másokkal is készíttessen felmérést, és így jutott eszébe a Medián.

A lehetséges kutatásokról és kérdőívekről szóló személyes megbeszélés után Hann elmondta, hogy a korábbi felmérések alapján mekkora nyitottság mutatkozik a társadalomban a DK iránt, és hogy a körükben tudná a párt tesztelni a szavazási motivációt befolyásoló tényezőket. Azt is felajánlotta, hogy konkrét árajánlattal jelentkezik arra az esetre, ha ez érdekes lenne a DK-nak. De szerinte Sebián-Petrovszkit tavaly augusztus 27-én csak az érdekelte, hogyan jöhet ki jó eredmény a DK számára, végül árajánlatot sem kért a párt.

A DK aztán erre is reagált, a párt szerint Hann Endre elképesztő, a piaci ár sokszorosának megfelelő igénnyel lépett fel, ráadásul azért akartak találkozni a kutatóval, mert szerintük permanensen alulmérték a pártot a többi kutató eredményéhez képest. Hann Endre ráadásul szóban javaslatot tett a Medián részéről a DK számára, hogyan lehetne a DK eredményein javítani, amelyet ezután írásban is megerősített. Ezt a levelezést Hann Endre indította a párt szerint, a DK az erről szóló levelezést osztotta meg.

„Ez az országos 1000 fős felmérés egyébként alkalmas lenne, hogy lépéseket tegyünk abban az irányban, amelyről legutóbbi találkozón beszéltünk: a véletlen mintán kialakíthatunk egy olyan célcsoportot, amely fogékony lehet a DK értékeire, üzeneteire. A legutóbb felmérésünkben durván minden negyedik ember volt olyan, aki magát baloldalinak mondta és/vagy állítása szerint a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna a DK-ra” – írta a Medián vezetője a DK közlése szerint, hozzátéve, hogy egy újabb személyes találkozón pontosíthatnák az igényeket, és konkrét árajánlatot is küldhetne. Bő egy héttel később, augusztus 27-én Sebián-Petrovszki arról érdeklődött Hann-nál, hogy van-e olyan aspektus, amit megmérve jó eredmény jönne-e ki a DK számára, mire a Medián vezetője a potenciális DK-szavazókat jellemezve azt válaszolta: „Hááát… rendszerkritikai beállítottságban, politikai érdeklődésben és aktivitásban jobbak az átlagosnál, nagyjából Tisza-szavazókéhoz hasonló arányokkal. És viszonylag urbanizált településekről jönnek.” Ezt követően volt szó árról, ami több tízmillió forinttal volt magasabb, mint ami a piaci viszonyok alapján a DK szerint indokolt volt.

Kezdőlap    Belföld    Alaposan összerúgta a port a Medián és a DK

medián

molnár csaba

dk

hann endre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

Az Egyesült Államok jelen pillanatban komolyan mérlegeli a katonai csapás lehetőségét, ennek zajlanak az előkészületei. Iránban is egy komolyabb mozgósítást látunk a Forradalmi Gárda részéről, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összecsapás biztosan be is fog következni – vélekedett Csicsmann László.
 

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot” a Fehér Házban

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

Változás a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításánál!

Kormányinfó: Nemzeti Petíciót indít a kormány

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Konjunktúra-indexek.
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

Esik az olaj, esik az arany, megy tovább a Mol - Mi történik a tőzsdéken?

A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Közben a chiprészvények a tajvani TSMC erős negyedéves jelentése után kaptak egy lökést. Részvénypiacokon összességében pozitív a hangulat, emelkednek az európai és az amerikai tőzsdék is. Itthon a Mol árfolyama ma is jelentős pluszban van, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napokon belül eldőlhet egy milliárdos olajüzlet sorsa, Szijjártó Belgrádban tárgyalt

Napokon belül eldőlhet egy milliárdos olajüzlet sorsa, Szijjártó Belgrádban tárgyalt

Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a 15-strong French military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 15:26
Balhézik egy BKK-járaton valaki? Így jelenthető be azonnal, feltűnés nélkül
2026. január 15. 15:02
Itt az újabb figyelmeztetés, a TEK és a honvédség is készenlétben áll
×
×
×
×