Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

A Magyar Közlöny 2026. évi 4. száma megjelentette a 2026-os országgyűlési választásokról szóló törvény tényét, időpontját, eljárási határidőit és szabályait.
A rendelet meghatározza tehát az országgyűlési képviselők választásának részletes eljárási határidőit és szabályait. Szabályozza többek között:
- a választási bizottságok tagjainak megválasztását és bejelentési határidejét,
- a választópolgári névjegyzék módosításának határidejét és tájékoztatási kötelezettségeket,
- a jelölő szervezetek bejelentését, ajánlások gyűjtésének és leadásának szabályait,
- a választási kampány időszakát és annak kereteit,
- a szavazás helyszíneit, időpontját és módjait,
- a választási iratok kezelését,
- az eredmény megállapítását,
- az újraszámlálás szabályait,
- a választási plakátok és kampánytevékenységek szabályozását a választás napján.
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azaz 2026. január 14-én.
A jogszabály kizárólag a 2026-os országgyűlési választás szervezésének részletszabályait tartalmazza, amelyek alapvetőek a demokratikus választási folyamat lebonyolításához.
A pontos határidők és eljárási szabályok ismertetése kulcsfontosságú az érintett jelöltek, választópolgárok, valamint az adminisztráció számára a jogszerűség és a zökkenőmentes lebonyolítás biztosítása érdekében.
A közlönyben nincs új politikai vagy pénzügyi intézkedés, nem érinti a költségvetést, lakossági pénzügyeket, energiaárakat vagy gazdasági szabályokat.