Megkezdik a levélszavazatok feldolgozását az NVI munkatársai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti székházában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, a szavazóhelyiségek zárása után 2022. április 3-án.
Nyitókép: Soós Lajos

Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

Infostart

A rendelet meghatározza az országgyűlési képviselők választásának részletes eljárási határidőit és szabályait.

A Magyar Közlöny 2026. évi 4. száma megjelentette a 2026-os országgyűlési választásokról szóló törvény tényét, időpontját, eljárási határidőit és szabályait.

A rendelet meghatározza tehát az országgyűlési képviselők választásának részletes eljárási határidőit és szabályait. Szabályozza többek között:

  • a választási bizottságok tagjainak megválasztását és bejelentési határidejét,
  • a választópolgári névjegyzék módosításának határidejét és tájékoztatási kötelezettségeket,
  • a jelölő szervezetek bejelentését, ajánlások gyűjtésének és leadásának szabályait,
  • a választási kampány időszakát és annak kereteit,
  • a szavazás helyszíneit, időpontját és módjait,
  • a választási iratok kezelését,
  • az eredmény megállapítását,
  • az újraszámlálás szabályait,
  • a választási plakátok és kampánytevékenységek szabályozását a választás napján.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azaz 2026. január 14-én.

A jogszabály kizárólag a 2026-os országgyűlési választás szervezésének részletszabályait tartalmazza, amelyek alapvetőek a demokratikus választási folyamat lebonyolításához.

A pontos határidők és eljárási szabályok ismertetése kulcsfontosságú az érintett jelöltek, választópolgárok, valamint az adminisztráció számára a jogszerűség és a zökkenőmentes lebonyolítás biztosítása érdekében.

A közlönyben nincs új politikai vagy pénzügyi intézkedés, nem érinti a költségvetést, lakossági pénzügyeket, energiaárakat vagy gazdasági szabályokat.

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

