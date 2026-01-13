Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

A Magyar Közlöny 2026. évi 4. száma megjelentette a 2026-os országgyűlési választásokról szóló törvény tényét, időpontját, eljárási határidőit és szabályait.

A rendelet meghatározza tehát az országgyűlési képviselők választásának részletes eljárási határidőit és szabályait. Szabályozza többek között:

a választási bizottságok tagjainak megválasztását és bejelentési határidejét,

a választópolgári névjegyzék módosításának határidejét és tájékoztatási kötelezettségeket,

a jelölő szervezetek bejelentését, ajánlások gyűjtésének és leadásának szabályait,

a választási kampány időszakát és annak kereteit,

a szavazás helyszíneit, időpontját és módjait,

a választási iratok kezelését,

az eredmény megállapítását,

az újraszámlálás szabályait,

a választási plakátok és kampánytevékenységek szabályozását a választás napján.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azaz 2026. január 14-én.

A jogszabály kizárólag a 2026-os országgyűlési választás szervezésének részletszabályait tartalmazza, amelyek alapvetőek a demokratikus választási folyamat lebonyolításához.

A pontos határidők és eljárási szabályok ismertetése kulcsfontosságú az érintett jelöltek, választópolgárok, valamint az adminisztráció számára a jogszerűség és a zökkenőmentes lebonyolítás biztosítása érdekében.

A közlönyben nincs új politikai vagy pénzügyi intézkedés, nem érinti a költségvetést, lakossági pénzügyeket, energiaárakat vagy gazdasági szabályokat.