2026. január 13. kedd Veronika
Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

Infostart

A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására – közölte az NVI a honlapján kedden. Az is kiderült, hogy minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az általános országgyűlési választásokat. Mintegy 8 millió magyar választópolgár ezúttal is élhet a lehetőséggel, hogy érvényesítse demokratikus jogát és megválassza az új Országgyűlést – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Az NVI tájékoztatása szerint a választások lebonyolításában mintegy kilencvenezer bizottsági tag és húszezer választási irodai munkatárs vesz részt.

Közölték azt is, az iroda kiemelt figyelmet fordít a választópolgárok tájékoztatására, ennek részeként elindította megújult honlapját, amely korszerűbb megjelenéssel, átláthatóbb felépítéssel és felhasználóbarát működéssel segíti a választópolgárok, jelölőszervezetek és jelöltek, valamint a sajtó munkatársainak tájékozódását, magyar és angol nyelven egyaránt.

Az új weboldal modern technológiai megoldásokra és felhőalapú infrastruktúrára épül, így nagy terhelés mellett is stabil és megbízható működést biztosít

– írták.

Közölték azt is, hogy azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választáson, február 3-ától lehet jelölőszervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választópolgárok számára február 5-étől válik elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek – például az átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, továbbá a külképviseleti szavazás iránti kérelem – benyújtása.

A kampányidőszak február 21-én kezdődik, a jelölőszervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-ig kérhetik felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe ahhoz, hogy a 2026. évi általános országgyűlési választáson élhessenek választójogukkal.

Az NVI tájékoztatása szerint a választással kapcsolatos valamennyi névjegyzéki kérelem elérhető a https://www.valasztas.hu/ugyintezes oldalon, valamint benyújtható személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.

A Nemzeti Választási Iroda továbbra is arra biztatja a választópolgárokat, hogy a polgármesteri hivatalban található helyi választási irodában jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak.

Külképviseletek

Minden korábbinál több külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon.

Az április 12-ére kitűzött parlamenti választáson a külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulátusain) akkor szavazhatnak, ha előzetesen kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

A 2024-es európai parlamenti (EP-) választáson 99 ország 147 külképviseletén adhatták le voksukat a választópolgárok, a 2022-es országgyűlési választáson pedig 146 külképviselet állt a szavazók rendelkezésére.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a külföldön tartózkodó magyar választópolgárok áprilisban 151 külképviseletén adhatják le szavazatukat, miután a 2022-es választás óta megnyílt a külképviselet Oszakában, Jerevánban, Dar-es-Salaamban, N'Djamenában, Kigaliban és Kinshasában, miközben már nem lehet szavazni Dakarban, Ukrajnában pedig Lviv helyett Beregszász az új helyszín.

Itt a fordulat az ingatlanpiacon: megállt a drágulás, most érdemes lépni a vásárlóknak?

Itt a fordulat az ingatlanpiacon: megállt a drágulás, most érdemes lépni a vásárlóknak?

Míg Budapesten a plafonhatás megállította a drágulást, több vármegyeszékhelyeken eltérő a helyzet.

