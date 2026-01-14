ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 23-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

Infostart

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormány friss döntéseiről tájékoztatják a nyilvánosságot, egy közülük már ismert.

Csütörtök 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart, erről küldött szét levelet a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A helyszín a Karmelita.

Várható témák:

  • az április 12-re kiírt országgyűlési választások
  • a már ismert szociális tűzifa program kiterjesztése
  • friss gazdasági adatok elemzése
  • Szőlő utcai nyomozás állása
  • pártkampányok
  • Ukrajna
  • EU-s ügyek
  • Mercosur-megállapodás várható hatásai
  • KRESZ-módosítás
  • tél, védekezés, operatív törzs jelzései, tanácsai.

Tartson velünk, élőben közvetítjük!

