Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

Csütörtök 10 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tart, erről küldött szét levelet a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A helyszín a Karmelita.
Várható témák:
- az április 12-re kiírt országgyűlési választások
- a már ismert szociális tűzifa program kiterjesztése
- friss gazdasági adatok elemzése
- Szőlő utcai nyomozás állása
- pártkampányok
- Ukrajna
- EU-s ügyek
- Mercosur-megállapodás várható hatásai
- KRESZ-módosítás
- tél, védekezés, operatív törzs jelzései, tanácsai.
Tartson velünk, élőben közvetítjük!