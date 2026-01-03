ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat
Támadás érte Venezuelát, Robbanásokat jelentettek a fővárosból, Caracasból és több más településről.
Nyitókép: X / Ultra pro Max Sanatani

Venezuela az USA-t vádolja az országot ért támadással

Infostart

A BBC azt jelentette, hogy Donald Trump parancsára indult meg a Venezuela elleni hadjárat.

A brit média cég washingtoni kormányforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai elnök adott utasítást a támadás megindítására. Szemtanúk több robbanásról, az azokat követő tüzekről és magasba törő füstoszlopokról számoltak be Carasból valamint több más venezuelai városból. A BBC szerint a főváros több kerületében is szünetel az áramszolgáltatás.

Közben a Reuters azt jelentette, hogy a venezuelai vezetés elítélte az amerikai agressziót és felszólította az Egyesült Államokat a hadműveletek azonnali leállítására. Nicolás Manduro, az ország elnöke mozgósítást rendelt el a venezuelai fegyveres erőknél. Ugyanakkor a brit hírügynökség úgy tudja: az USA hivatalosan még nem ismerte el a támadást.

Ellenben a Reuters emlékeztet rá, hogy Donald Trump korábban többször is nyíltan megfenyegette Nicolás Mandurot és azt mondta: okosabban tenné, ha lemondana az elnökségről.

A washingtoni vezetés tavaly augusztus végén kezdte meg haderejének felvonultatását a közép-amerikai ország partjainál. Kezdetben a Pentagon arra hivatkozott, hogy a haditengerészet és a légierő kábítószercsempészekre vadászik. Több, állítólagos drogcsempész hajót el is süllyesztettek.

Ugyanakkor mind a BBC, mind pedig a Reuters arra hívja fel a figyelmet: a katonai akció valódi célja az ország jelenlegi, oroszbarát vezetésének eltávolítása lehet, illetve az, hogy amerkai ellenőrzés alá vonják venezuelai hatalmas olajkészletét. A közép-amerikai állam rendelkezik a világ legnagyobb, több mint háromszáz milliárd hordónyi olajtartalékával, amelynek nagyrésze az Orinoco folyó völgyében található.

Kezdőlap    Külföld    Venezuela az USA-t vádolja az országot ért támadással

támadás

venezuela

usa

Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Aréna - Podcastok
Trump orders strikes on Caracas, officials tell CBS, as Venezuela declares national emergency

Trump orders strikes on Caracas, officials tell CBS, as Venezuela declares national emergency

Venezuela's government says it rejects "serious military aggression perpetrated by the current Government of the United States of America".

2026. január 3. 09:28
"Bombázzák Caracast" - jelentette egy szemtanú az X-en
2026. január 3. 09:10
Épp sajtótájékoztatót tartott az elnök, amikor óriási földrengés tört ki Mexikóban
