Venezuela az USA-t vádolja az országot ért támadással

A brit média cég washingtoni kormányforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai elnök adott utasítást a támadás megindítására. Szemtanúk több robbanásról, az azokat követő tüzekről és magasba törő füstoszlopokról számoltak be Carasból valamint több más venezuelai városból. A BBC szerint a főváros több kerületében is szünetel az áramszolgáltatás.

Közben a Reuters azt jelentette, hogy a venezuelai vezetés elítélte az amerikai agressziót és felszólította az Egyesült Államokat a hadműveletek azonnali leállítására. Nicolás Manduro, az ország elnöke mozgósítást rendelt el a venezuelai fegyveres erőknél. Ugyanakkor a brit hírügynökség úgy tudja: az USA hivatalosan még nem ismerte el a támadást.

Ellenben a Reuters emlékeztet rá, hogy Donald Trump korábban többször is nyíltan megfenyegette Nicolás Mandurot és azt mondta: okosabban tenné, ha lemondana az elnökségről.

A washingtoni vezetés tavaly augusztus végén kezdte meg haderejének felvonultatását a közép-amerikai ország partjainál. Kezdetben a Pentagon arra hivatkozott, hogy a haditengerészet és a légierő kábítószercsempészekre vadászik. Több, állítólagos drogcsempész hajót el is süllyesztettek.

Ugyanakkor mind a BBC, mind pedig a Reuters arra hívja fel a figyelmet: a katonai akció valódi célja az ország jelenlegi, oroszbarát vezetésének eltávolítása lehet, illetve az, hogy amerkai ellenőrzés alá vonják venezuelai hatalmas olajkészletét. A közép-amerikai állam rendelkezik a világ legnagyobb, több mint háromszáz milliárd hordónyi olajtartalékával, amelynek nagyrésze az Orinoco folyó völgyében található.