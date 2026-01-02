ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Three people with umbrellas hurry across a crosswalk on a rainy day, creating a sense of urgency and motion amidst urban surroundings.
Nyitókép: NoSystem images, Getty Images

Komoly változást hoz a pénteki időjárás

Infostart

Jön az eső! Átmenetileg enyhébb levegő érkezik fölénk a magasban, ezáltal pénteken az eső és vegyes halmazállapotú csapadék lehet a jellemző. Hétvégétől ismét hidegebb levegő áramlik térségünkbe, így több helyen lesz hó. A csapadék főként hazánk déli, délkeleti felét érintheti jobban.

Ma jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, viszont késő délutántól északon, északnyugaton elkezdődhet vékonyodni, szakadozni a felhőzet.

Főleg az ország déli, délkeleti felén valószínű csapadék, eleinte az Alföldön havazás, átmeneti vegyes halmazállapot is lehet, melyet napközben délnyugat felől egyre inkább eső vált fel.

Keleten átmeneti, olvadozó hóréteg is összejöhet. Estétől a déli országrészben az eső ismét egyre többfelé havas esőbe, havazásba válthat vissza, de a csapadékzóna dél felé fokozatosan szorul ki az országból. Kezdetben a déli, délnyugati, majd estétől északon a nyugatiasra forduló szelet kísérhetik élénk, helyenként erős lökések.

A csúcsérték általában 1 és 8 fok között valószínű, de délnyugaton, délen pár fokkal enyhébb is lehet az idő. Késő este általában –2 és +5 fok közötti értékekre lehet számítani.

A hétvégén megint erősít egyet a tél: először hazánk északi felén pár órára a nap is kisüt, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.

Szombaton északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző,

de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt.

