ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.09
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Highway transportation with yellow lorry at sunset
Nyitókép: IvanSpasic/Getty Images

Megjelent a döntés, változik a KRESZ

Infostart

A gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítása érdekében szükségessé vált az ahhoz kapcsolódó szabályok pontosítása, a jogkövetkezmények felülvizsgálata – olvasható a friss rendeletben.

Jelentősen szigorodnak a nehéz tehergépkocsik közlekedésére vonatkozó szabályok Magyarországon. A fuvarozókkal zajló egyeztetések és – a vitatott – díjemelési megállapodás, valamint a keddi kormányülés és Kormányinfó után megjelent egy jelentős szigorítás a Magyar Közlönyben.

A változások szerint „a nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában

lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek,

azzal, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerinti nehéz tehergépkocsi, amennyiben a Kkt. 3/A. § (2) bekezdése szerint magyarországi célállomással nem rendelkezik, a Kkt. eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a tranzitúthálózatot használhatja.”

Fontos kivétel is van: a korlátozás nem vonatkozik azon nehéz tehergépkocsira, amely az úti céljával vagy a kiindulási helyével azonos – vagy ha ez nem lehetséges, akkor azzal szomszédos – vármegyében

  • a) áruszállítás érdekében az áru fel- vagy lerakásának vagy – különleges felépítményű jármű esetén – a felépítményével történő munkavégzés helyszínére vagy helyszínéről vagy
  • b) üzemben tartója telephelyére vagy telephelyéről közlekedik.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón elmondta, hogy a kormányülésen szóba került a fuvarozók tüntetése, amit azok szerveztek, akik főként a jövő évtől két lépcsőben érkező útdíjemeléssel nem értenek egyet, amire azután kerül sor, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megegyezett a fuvarozók több mint 70 százalékát képviselő szervezetekkel.

Mint elhangzott, Magyarországon hárommillió ember él olyan útvonal mentén, ahol nehéz tehergépjármű halad el, ami zaj és környezeti szennyezés kockázatát hordozza, ami miatt Gulyás Gergely szerint indokolt a kistelepülésen élők védelme. Úgy véli, a fuvarozók sokszor ezeket a kisebb településeket választják a közlekedéshez, hogy ezzel spóroljanak.

Kezdőlap    Belföld    Megjelent a döntés, változik a KRESZ

magyar közlöny

teherforgalom

fuvarozók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij

Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij
Az ukrán elnök első alkalommal vázolta fel Ukrajna és az Egyesült Államok között megvitatott 20 pontos béketerv-javaslat főbb pontjait, amelyek szerinte alapul szolgálhatnak az Oroszországgal háború lezárását célzó jövőbeli megállapodásokhoz. A magyarokat is érintő vállalás is szerepel a tervezetben.
 

Orbán Viktor: elképzelhető, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév

Néprajzkutató: a karácsony olyan ünnep, ami mindenkihez szól

Néprajzkutató: a karácsony olyan ünnep, ami mindenkihez szól

A karácsonyi ünnepkörben mindenki megtalálhatja maga számára azt, ami fontos – mondta az InfoRádióban Tátrai Zsuzsanna. A néprajzkutató hozzátette: az ünnep szimbólumai és előkészületei manapság is nagy jelentőséggel bírnak, de a szokások megváltoztak.
 

Karácsonyi misét, istentiszteletet tartanak az egyházi vezetők – helyszínek, időpontok

Erdő Péter: legalább a Kisjézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást!

Ősi ösztöneinknek engedünk a karácsonyi túlevéssel, ám ez leküzdhető

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon kéne a hó és a hideg a földeken

Nagyon kéne a hó és a hideg a földeken

A földeken nagy szükség lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi, borongós, enyhe időt hozott és még fagy is csak mutatóban volt - írta a HungaroMet Zrt. szerdai agrometeorológiai elemzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: &quot;19 év után most először tudom felújítani a lakást...&quot;

Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: &quot;19 év után most először tudom felújítani a lakást...&quot;

A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky moves towards demilitarised zones in latest peace plan for Ukraine

Zelensky moves towards demilitarised zones in latest peace plan for Ukraine

On the key question of Ukraine's eastern Donbas, Zelensky says a "free economic zone" is a potential option.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 14:41
Jön a határidő, amikortól már csak az éjszakai járatok közlekednek Budapesten
2025. december 24. 13:50
Béremelés, otthontámogatás, segélyhitel – fontos szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben
×
×
×
×