Megjelent a döntés, változik a KRESZ

Jelentősen szigorodnak a nehéz tehergépkocsik közlekedésére vonatkozó szabályok Magyarországon. A fuvarozókkal zajló egyeztetések és – a vitatott – díjemelési megállapodás, valamint a keddi kormányülés és Kormányinfó után megjelent egy jelentős szigorítás a Magyar Közlönyben.

A változások szerint „a nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában

lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek,

azzal, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerinti nehéz tehergépkocsi, amennyiben a Kkt. 3/A. § (2) bekezdése szerint magyarországi célállomással nem rendelkezik, a Kkt. eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a tranzitúthálózatot használhatja.”

Fontos kivétel is van: a korlátozás nem vonatkozik azon nehéz tehergépkocsira, amely az úti céljával vagy a kiindulási helyével azonos – vagy ha ez nem lehetséges, akkor azzal szomszédos – vármegyében

a) áruszállítás érdekében az áru fel- vagy lerakásának vagy – különleges felépítményű jármű esetén – a felépítményével történő munkavégzés helyszínére vagy helyszínéről vagy

b) üzemben tartója telephelyére vagy telephelyéről közlekedik.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón elmondta, hogy a kormányülésen szóba került a fuvarozók tüntetése, amit azok szerveztek, akik főként a jövő évtől két lépcsőben érkező útdíjemeléssel nem értenek egyet, amire azután kerül sor, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megegyezett a fuvarozók több mint 70 százalékát képviselő szervezetekkel.

Mint elhangzott, Magyarországon hárommillió ember él olyan útvonal mentén, ahol nehéz tehergépjármű halad el, ami zaj és környezeti szennyezés kockázatát hordozza, ami miatt Gulyás Gergely szerint indokolt a kistelepülésen élők védelme. Úgy véli, a fuvarozók sokszor ezeket a kisebb településeket választják a közlekedéshez, hogy ezzel spóroljanak.