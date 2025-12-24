ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Nyitókép: Unsplash

Karácsonyi misét, istentiszteletet tartanak az egyházi vezetők

Infostart / MTI

Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői Budapesten, Esztergomban, Balatonalmádiban és Győrben tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. A bíboros csütörtökön 10.30-tól az esztergomi bazilikában celebrál ünnepi misét.

Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsony napján 10.30-tól a Veszprém vármegyei Balatonalmádiban, a Baross Gábor úti református templomban hirdet igét úrvacsorás, ünnepi istentiszteleten.

Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke Győrben, az evangélikus öregtemplomban tart úrvacsorás, ünnepi istentiszteletet csütörtökön 10 órától.

