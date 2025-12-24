Karácsonyi misét, istentiszteletet tartanak az egyházi vezetők

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. A bíboros csütörtökön 10.30-tól az esztergomi bazilikában celebrál ünnepi misét.
Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsony napján 10.30-tól a Veszprém vármegyei Balatonalmádiban, a Baross Gábor úti református templomban hirdet igét úrvacsorás, ünnepi istentiszteleten.
Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke Győrben, az evangélikus öregtemplomban tart úrvacsorás, ünnepi istentiszteletet csütörtökön 10 órától.