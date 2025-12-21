ARÉNA - PODCASTOK
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Sértettség miatt politikai döntést kell hozzon Vízvár

Infostart

Az idei év utolsó időközi önkormányzati választását tartják ma: Vízváron polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

A Somogy vármegyei településen azért tartanak időközi választást, mert a helyi képviselő-testület szeptember 26-án a feloszlásáról döntött.

A sonline.hu még októberben járt utána, hogy mi történt valójában a faluban. Eszerint a helyi testület úgy látta: a polgármester magatartása sérti a közbizalmát. Mindezek mellett pedig több vádat is megfogalmaztak ellene, ami Vodenyák Endre elmondása szerint nem minősülnek bűncselekménynek és szabálysértésnek, illetőleg vádaikat nem tudták alátámasztani valós bizonyítékokkal.

„Úgy érzem, hogy már a kezdetek kezdetén nem olyan volt a testület összetétele, ami kedvező lett volna bármilyen irányban is. Voltak közös döntéseink és volt olyan is, amiben jómagam döntöttem saját hatáskörben, de egy olyan téma sem volt, amit ne beszéltünk volna át, amiről ne tudtak volna” – mondta el Vodenyák Endre.

A polgármester úgy látta, az önkormányzat működése egyáltalán nem volt veszélyben, nem álltak a csőd közelében, igencsak takarékos, a korábbi évekhez képest is szemmel láthatóan hatékonyabb gazdálkodást folytattak.

Azt gondolja, sértettség is állhat a dolog hátterében.

A képviselő-testület feloszlatására azért került sor, mert Vodenyák Endre nem volt hajlandó eleget tenni a lemondását követelő felszólításnak, úgy gondolta, hogy amit vállalt egy évvel ezelőtt, azt szeretné tovább vinni és megvalósítani. Így, mivel a képviselő-testület nem volt hajlandó tovább együtt dolgozni a polgármesterrel, feloszlatta önmagát.

Indulók

A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, valamint Kozma László és Némethné Gyergyák Mária. A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat.

A Békés vármegyei Sarkadkeresztúr román nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

