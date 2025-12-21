Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

Azok a tűzijátéktermékek, amelyeket Magyarországon forgalmaznak legális árusítóhelyeken, parkolókban, kitelepült konténereknél, illetve szakboltokban, mind hatóságilag bevizsgált, magyar használati útmutatóval ellátott termékek – tudta meg az InfoRádió Luterán Györgytől, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagjától.

„Mindenképpen ilyen helyekről érdemes vásárolni és vásároljanak is tűzijátékot! A használati útmutatót el kell olvasni. Az, aki nem gyakorlott tűzijátékos – és a legtöbb ember nem az, mert évente egyszer vásárol tűzijátékot – nem feltétlenül tudja, hogyan kell ezeket használni” – figyelmeztetett.

Hozzátette: különböző típusai léteznek a tűzijátékoknak, ezeket különböző módon kell használni, de az útmutató segít. Egy dolgot azonban kiemelt:

a fapálcás tűzijáték-rakéták gyakori működtetési hibája, hogy leszúrják a földbe,

de ez balesetveszélyes, mert a rakéta az vezetőpálcával együtt repül föl az égre, vagyis a földön maradva ez a rakéta balesetet okozhat.

Leszögezte: a petárda használata tilos, méghozzá 2006 óta, ilyet tehát senki ne használjon, szabálysértési bírságot is von maga után. A hármas kategóriás tűzijátéktermékek azok, amelyek kimondottan csak év végén vásárolhatók meg, ezek nagy kaliberű tűzijátékok, viszonylag nagy hanghatással járnak, ezek felhasználása kizárólag december 31-én éjszaka lehetséges. Ez egyébként a teljes forgalmazott termékkör körülbelül 20 százaléka. A többi kategória 2-es tűzijáték, ezek év közben is vásárolható és magánterületen felhasználható, kisebb hanghatással járó termékek, de igen változatos ezeknek is a termékskálája.

A használattal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, különösen a budapestiekét, hogy a főváros hozott egy rendeletet október végén, ami a budapesti tűzijátékozást szabályozza, korlátozza, és erről tájékozódni kell mindenkinek.

Mivel az év legvégén sok legális árusítóhely már bezár, de igény volna a termékre, hangsúlyozta, hogy ilyenkor illegális árusítók bukkannak fel, őket tanácsos szerinte elkerülni.

Ajánlotta, olyan helyen használjunk tűzijátékot, ahol nagy tér van, vagyis magas épületek és fák között nem helyes élni ezekkel.

„Különösen fontos az, hogy a tűzijátékokat mindig oldalt állva gyújtsák meg, és úgy indítsák el, mert ha fölé hajolnak, abból balesetek keletkezhetnek” – hangsúlyozta Luterán György.