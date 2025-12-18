ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 18. csütörtök
Autó halad át a vasúti átjárón a XV. kerületi Szerencs utca és Elem utca kereszteződésénél 2022. április 11-én. A vasúti átkelőkben történt balesetek számának drasztikus növekedése miatt a MÁV figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt indít.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Gázolt a vonat Győrben, késésekre kell számítani

Infostart / MTI

Gázolás miatt késésekre kell számítani csütörtökön a Budapest-Tatabánya-Győr vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

A tájékoztatás szerint a budapesti Keleti pályaudvarról 9 óra 40 perckor Münchenbe indult RailjetXpress ütött el egy embert Győrben az Egressy Béni úti, fény- és félsorompóval ellátott útátjáróban.

A baleseti helyszínelés idején Győrszentiván és Nagyszentjános között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a Budapest-Tatabánya-Győr vasútvonalon hosszabb eljutási időre, esetenként kimaradó járatokra lehet számítani - írta a Mávinform.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az érintett vonaton utazó mintegy 350 embernek a tűzoltók segítettek átszállni másik szerelvényre.

Belföld

