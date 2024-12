Körözték, majd elfogták Till Tamás gyilkosát, az ügyészség szerint nem évült el a tette

Beismerte

Az elmúlt napok eseményei alapján úgy tűnt, hiába találták meg 24 év után az akkor 11 éves Till Tamás gyilkosát, aki be is vallotta tettét , nem lehet elítélni, legalábbis emberölésért nem, csak kisebb bűncselekményekért, mert maga is fiatalkorú volt, amikor ölt. Ez felháborodást okozott és szinte minden parlamenti párt szigorítást követelt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője már be is nyújtotta az elévülés megszüntetését célzó törvényjavaslatot.