ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.91
usd:
337.46
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: MCC

Látványos képek: megújul és átalakul az egykori pécsi kaszinó épülete

Infostart / MTI

Mintegy kilencmilliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino, majd Fegyveres Erők Klubja pécsi belvárosi épületét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány - közölte a szervezet.

Közleményükben azt írták, hogy a most induló beruházással a pécsi belváros, azon belül a Király utca egyik - 150 éves múltra visszatekintő, s már több mint két évtizede üresen álló - történelmi épülete újul meg (a nyitóképen).

Az MCC tervei szerint olyan módon élesztik újjá az épületet, hogy annak értékeit megőrzik, egyben új, közösségi funkcióval látják el egy "21. századi igényeket is kielégítő, átfogó - értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati - rekonstrukció" eredményeként.

Forrás: MCC
Látványterv drónnézetből. Forrás: MCC

A 2027-ben záruló felújítást követően több mint 300 tehetséges diák tanulhat az épületben tízéves kortól akár a felsőoktatás lezárultát követő időszakban is, továbbá az épület rendezvények, konferenciák, kulturális programok otthonául szolgál majd, abban vendéglátóhely és könyvtár is helyet kap.

Az épületegyüttes Mária utcai frontjának látványterve. Forrás: MCC
Az épületegyüttes Mária utcai frontjának látványterve. Forrás: MCC

Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul azzal, hogy az épület telkének szomszédos utca felé eső oldalán több mint száz diák számára létesít korszerű szálláshelyet. A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét - emelték ki a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Látványos képek: megújul és átalakul az egykori pécsi kaszinó épülete

pécs

mathias corvinus collegium

tehetséggondozás

mcc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elkezdődött az amerikai–orosz csúcstalálkozó: leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várta – videó

Elkezdődött az amerikai–orosz csúcstalálkozó: leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várta – videó

Az Air Force One amerikai elnöki repülőgép magyar idő szerint negyed kilenc, az orosz elnök „repülő erődje” kilenc óra körül landolt az alaszkai Anchorage repülőterén. A két elnök egyszerre szállt ki saját gépéből, majd a vörös szőnyegen széles mosollyal, barátságosan köszöntötték egymást. Kezdődnek az amerikai–orosz tárgyalások az ukrajnai háború ügyéről.
 

Nagyot fordult a Trump-Putyin találkozó képe

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Donald Trump nem akárkivel konzultált a csúcstalálkozó előtt

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek gyengülése miatt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett Putyin Alaszkába, hamarosan kezdődik a tárgyalás, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Megérkezett Putyin Alaszkába, hamarosan kezdődik a tárgyalás, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A legfrissebb hírek szerint magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin greet each other with a handshake as they head for Ukraine talks in Alaska

Trump and Putin greet each other with a handshake as they head for Ukraine talks in Alaska

The US and Russian leaders meet on the red carpet on the tarmac in Anchorage ahead of beginning talks shortly.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 21:00
Letartóztattak egy magyar brókert
2025. augusztus 15. 20:34
Otthon Start Program: értelmezési útmutató készült a bankoknak
×
×
×
×