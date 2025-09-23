ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Új fényben tündökölhet a miskolci Korona Szálló

Infostart

Csaknem 19 milliárd forintos beruházással 2027 őszére a Mathias Corvinus Collegium harmadik legnagyobb központjává válik a patinás miskolci épület, amely majdnem negyven éve vár a felújításra.

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere és Hollósy András alpolgármester sajtóbejárást tartott az egykori Korona/Avas Szálló épületében, amely a beruházásnak köszönhetően az MCC harmadik legnagyobb központjává válhat, valódi közösségi térként otthont adva a diákoknak.

„Egy új aranykora kezdődik meg a felújítással az épületnek, és a beruházással a Kárpát-medence harmadik legnagyobb tehetséggondozó központja jön létre Miskolc városában” – fogalmazott az MCC főigazgatója.

A patinás épület komoly történelmi múlttal rendelkezik. Elsőként 1894-ben nyitotta meg kapuit, és az évek alatt a város vendéglátó és kulturális központjává nőtte ki magát. Olyan jeles események zajlottak le a szálló falai között, mint például a Tündérország Magyarországon című darab 1815-ös bemutatása, vagy Laborfalvi Róza pályafutásának 50. évfordulója, aminek díszelőadásán jelen volt férje, Jókai Mór is. A Korona Szálló sorsa végül 1987-ben vett szomorú fordulatot, amikor véglegesen bezárták, s azóta több tulajdonos keze alatt megfordult, de érdemi felújítás nem történt.

„Ez nemcsak egy egyszerű épület, ez egy műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes. Levéltári kutatások, illetve műemlékvédelmi feltárások alapján próbáltuk megtalálni, hogyan is nézett ki a 19. század végén, amikor átadták. Mi a legmodernebb technológiával és a legújabb anyagokból építjük újjá az épületet, és 21. századi oktatástechnológiával látjuk el, hogy az itt tanuló Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fiataloknak magas színvonalú helyszínt biztosítsunk a fejlődéshez” – hangsúlyozta Szalai Zoltán.

Az állagmegóvás volt az elmúlt időszak legfontosabb és egyben legnehezebb restaurációs feladata, hiszen minél hosszabb ideig rongálódik az épület, annál nehezebbé válik majd a helyreállítás, és annál több, újabb és újabb megoldandó probléma kerülhet elő a munkálatok során. A tervezési fázis 2022-ben vette kezdetét, és várhatóan 2027 őszére újra teljes pompájában tündökölhet Miskolc nagy múltú, patinás épülete.

„Ma egy korszak véget ért, és egy új korszak kezdődik az épület történetében – emelte ki Tóth-Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere. – A Korona Szálló a monarchia egyik legjobb szállodája volt, és nagy köszönet illeti az MCC-t, amiért felvállalta ennek az épületnek a megmentését, hiszen egy műemléképület felújítása mindig nagyon komoly feladat. Nem nézhetünk a jövőbe, ha nem tisztázzuk a múltunk legfontosabb részeit, és ez az épület, és az, amiről szólt a korábbi évtizedekben, az identitásunk része: ide jártunk moziba, filmfesztiválra, itt ettük az első popcornt.”

A polgármester hangsúlyozta, hogy minden olyan fejlesztés, ami értéket hoz Miskolcra, üdvözlendő.

A Korona Szálló megújulása azért is rendkívül fontos, mert csaknem 400 fiatal tanul az MCC kötelékeiben Miskolcon, ahol nagyon nagy az érdeklődés a programok iránt.

Szalai Zoltán szavai szerint nemcsak a diákok képzési helyszíne és otthona lesz az épület, hanem konferenciák, közéleti viták, városi nagyrendezvények helyszínéül is szolgál majd. A majdnem 19 milliárd forintos beruházásban megújuló 12 ezer négyzetméteres műemlék a Kárpát-medence harmadik legnagyobb MCC-központja lesz, ahol csaknem 400 fiatal kaphat lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa tudását. A fejlesztés részeként egy 3700 négyzetméteres oktatási szárny, egy 50 szobás diákszállás, valamint rendezvénytermek és közösségi terek is helyet kapnak az épületegyüttesben.

